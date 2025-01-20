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Категории куриных яиц — в чем разница между маркировками

20 января 2025 17:12
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Правильный выбор куриных яиц — чем отличаются категории C0, C1, C2 и какая лучшая
Яйца в лотке. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Куриные яйца — один из самых популярных продуктов на кухне, который используют в многочисленных блюдах. Однако не все потребители обращают внимание на детали при выборе этого продукта.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как правильно выбрать куриные яйца и чем отличаются категории продукта.

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На что нужно обращать внимание при выборе яиц

Первый шаг — осматривайте яйца перед покупкой. Убедитесь, что скорлупа не треснула. Разбитые или треснувшие яйца могут стать источником сальмонеллы и других опасных бактерий. Такой продукт лучше оставить на полке, ведь это может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Если вы покупаете яйца на рынке, будьте особенно внимательны. Продавцы могут рекомендовать свой товар, но не всегда искренне. Тщательно осматривайте каждое яйцо самостоятельно.

Дома проверить свежесть яиц можно простым способом — опустите яйцо в емкость с холодной водой. Свежее яйцо останется на дне, а испорченное всплывет.

Чем отличаются категории яиц

Маркировка яиц в Украине осуществляется в соответствии со стандартами качества и массы. Основные категории следующие:

По качеству и сроку хранения:

  • Extra — яйца для экспорта;
  • Д — диетические яйца (срок хранения до 7 суток, не считая дня сноса);
  • А — пищевые яйца для экспорта;
  • С — столовые яйца (самая распространенная категория);
  • В — яйца второго класса для экспорта;
  • охлажденные — хранятся при температуре ниже 0°C;
  • для переработки — не продаются для потребления в сыром виде.

По массе:

  • 0 (отборные) — от 73 г;
  • 1 (первая категория) — от 63 до 72,9 г;
  • 2 (вторая категория) — от 53 до 62,9 г;
  • М (мелкие) — от 35 до 44,9 г.

Какая категория лучше

Если нужны более крупные яйца, то выбирайте первую категорию. Если хотите немного сэкономить и не стремитесь покупать самые большие яйца — берите C2.

Часто возникают споры о том, какие яйца выбирать — C0 или C1. C0 — это отборные яйца большей массы, что делает их идеальными для многих кулинарных рецептов. В то же время C1 считаются более полезными, поскольку их обычно снесли куры, находящиеся в лучших условиях (например, на открытых вольерах).

Если вы планируете готовить блюда, для которых важен точный размер яиц (например, бисквиты или безе), учитывайте маркировку категорий по массе. Если ищете самый свежий продукт — выбирайте диетические яйца. Также обращайте внимание на срок хранения, указанный на упаковке.

Напомним, большинство супермаркетов предлагают выгодные предложения на куриные яйца, особенно на поштучный вариант продукта. Обычно в магазинах они продаются десятками, а найти поштучную продажу бывает достаточно сложно.

Также мы писали, что в одном из популярных украинских супермаркетов действуют самые выгодные предложения на продажу куриных яиц. Иногда он предлагает большие скидки, что вызывает немалый интерес среди покупателей.

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