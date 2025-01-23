Цены на яйца выросли — в каком супермаркете продают самые дешевые

Куриные яйца в лотке. Фото: Новини.LIVE

Редакция сайта Новини.LIVE провела новый мониторинг цен на куриные яйца в сети супермаркетов АТБ. На этот раз мы снова обратили внимание на нефасованные яйца 1 категории, которые ранее привлекали внимание своей доступной ценой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на куриные яйца в сети супермаркетов АТБ.

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Сколько стоят куриные яйца в АТБ

По результатам мониторинга, цена нефасованных яиц 1 категории в АТБ сейчас составляет 4,07 грн за штуку. Это заметное повышение по сравнению с предыдущими неделями, когда стоимость за штуку была значительно ниже (3,89 грн/шт. или 38,90 грн/десяток по состоянию на 16 января).

Цены на куриные яйца 1 категории в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Фасованные яйца в АТБ представлены широким ассортиментом. Самый дешевый вариант — это "Своя Линия" 1 категории, стоимость которого составляет 52,90 грн за десяток. Другие популярные бренды, например, "Ясенсвит", предлагают яйца по цене 62,90 грн за десяток.

Цены на фасованные куриные яйца в АТБ. Фото: скриншот

Что предлагает Сильпо

На этот раз, в отличие от предыдущих исследований, в онлайн-магазине Сильпо не удалось найти нефасованные яйца для поштучного сравнения. Зато в их ассортименте фасованные яйца категории С1 продаются по цене от 59,99 грн за десяток (бренд "Квочка") и до 89,99 грн за более премиальные варианты, например, яйца свободного выгула.

Цены на фасованные куриные яйца в Сильпо. Фото: скриншот

Несмотря на повышение стоимости, нефасованные яйца 1 категории в АТБ все еще остаются выгоднее фасованных вариантов в других сетях. Например, стоимость десятка нефасованных яиц в АТБ составляет 40,70 грн, тогда как в Сильпо самый дешевый фасованный вариант обойдется в 59,99 грн.

Фасованные яйца также остаются более выгодными в АТБ, ведь минимальная цена десятка составляет 52,90 грн, что ниже предложений в том же Сильпо.

Напомним, одним из самых популярных продуктов в холодильниках украинцев является куриные яйца. Они используются в многочисленных блюдах, а также делятся на категории и другие характеристики, на которые стоит обращать внимание при покупке.

Также мы писали, что до 28 января в сети супермаркетов АТБ продлится еженедельная акция "Экономия". Украинцам доступен широкий ассортимент товаров по доступным ценам.