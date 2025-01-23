Цены на яйца выросли — в каком супермаркете продают самые дешевые

В этом магазине самые дешевые куриные яйца — где искать
Редакция сайта Новини.LIVE провела новый мониторинг цен на куриные яйца в сети супермаркетов АТБ. На этот раз мы снова обратили внимание на нефасованные яйца 1 категории, которые ранее привлекали внимание своей доступной ценой.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на куриные яйца в сети супермаркетов АТБ.
Сколько стоят куриные яйца в АТБ
По результатам мониторинга, цена нефасованных яиц 1 категории в АТБ сейчас составляет 4,07 грн за штуку. Это заметное повышение по сравнению с предыдущими неделями, когда стоимость за штуку была значительно ниже (3,89 грн/шт. или 38,90 грн/десяток по состоянию на 16 января).
Фасованные яйца в АТБ представлены широким ассортиментом. Самый дешевый вариант — это "Своя Линия" 1 категории, стоимость которого составляет 52,90 грн за десяток. Другие популярные бренды, например, "Ясенсвит", предлагают яйца по цене 62,90 грн за десяток.
Что предлагает Сильпо
На этот раз, в отличие от предыдущих исследований, в онлайн-магазине Сильпо не удалось найти нефасованные яйца для поштучного сравнения. Зато в их ассортименте фасованные яйца категории С1 продаются по цене от 59,99 грн за десяток (бренд "Квочка") и до 89,99 грн за более премиальные варианты, например, яйца свободного выгула.
Несмотря на повышение стоимости, нефасованные яйца 1 категории в АТБ все еще остаются выгоднее фасованных вариантов в других сетях. Например, стоимость десятка нефасованных яиц в АТБ составляет 40,70 грн, тогда как в Сильпо самый дешевый фасованный вариант обойдется в 59,99 грн.
Фасованные яйца также остаются более выгодными в АТБ, ведь минимальная цена десятка составляет 52,90 грн, что ниже предложений в том же Сильпо.
Напомним, одним из самых популярных продуктов в холодильниках украинцев является куриные яйца. Они используются в многочисленных блюдах, а также делятся на категории и другие характеристики, на которые стоит обращать внимание при покупке.
Также мы писали, что до 28 января в сети супермаркетов АТБ продлится еженедельная акция "Экономия". Украинцам доступен широкий ассортимент товаров по доступным ценам.
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