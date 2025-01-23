Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В этом магазине самые дешевые куриные яйца — где искать arrow

В этом магазине самые дешевые куриные яйца — где искать

23 января 2025 17:12
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цены на яйца выросли — в каком супермаркете продают самые дешевые
Куриные яйца в лотке. Фото: Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Редакция сайта Новини.LIVE провела новый мониторинг цен на куриные яйца в сети супермаркетов АТБ. На этот раз мы снова обратили внимание на нефасованные яйца 1 категории, которые ранее привлекали внимание своей доступной ценой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на куриные яйца в сети супермаркетов АТБ.

Читайте также:

Сколько стоят куриные яйца в АТБ

По результатам мониторинга, цена нефасованных яиц 1 категории в АТБ сейчас составляет 4,07 грн за штуку. Это заметное повышение по сравнению с предыдущими неделями, когда стоимость за штуку была значительно ниже (3,89 грн/шт. или 38,90 грн/десяток по состоянию на 16 января).

Цены на куриные яйца в АТБ
Цены на куриные яйца 1 категории в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Фасованные яйца в АТБ представлены широким ассортиментом. Самый дешевый вариант — это "Своя Линия" 1 категории, стоимость которого составляет 52,90 грн за десяток. Другие популярные бренды, например, "Ясенсвит", предлагают яйца по цене 62,90 грн за десяток.

Цены на фасованные куриные яйца в АТБ
Цены на фасованные куриные яйца в АТБ. Фото: скриншот

Что предлагает Сильпо

На этот раз, в отличие от предыдущих исследований, в онлайн-магазине Сильпо не удалось найти нефасованные яйца для поштучного сравнения. Зато в их ассортименте фасованные яйца категории С1 продаются по цене от 59,99 грн за десяток (бренд "Квочка") и до 89,99 грн за более премиальные варианты, например, яйца свободного выгула.

Цены на фасованные куриные яйца в Сильпо
Цены на фасованные куриные яйца в Сильпо. Фото: скриншот

Несмотря на повышение стоимости, нефасованные яйца 1 категории в АТБ все еще остаются выгоднее фасованных вариантов в других сетях. Например, стоимость десятка нефасованных яиц в АТБ составляет 40,70 грн, тогда как в Сильпо самый дешевый фасованный вариант обойдется в 59,99 грн.

Фасованные яйца также остаются более выгодными в АТБ, ведь минимальная цена десятка составляет 52,90 грн, что ниже предложений в том же Сильпо.

Напомним, одним из самых популярных продуктов в холодильниках украинцев является куриные яйца. Они используются в многочисленных блюдах, а также делятся на категории и другие характеристики, на которые стоит обращать внимание при покупке.

Также мы писали, что до 28 января в сети супермаркетов АТБ продлится еженедельная акция "Экономия". Украинцам доступен широкий ассортимент товаров по доступным ценам.

продукты магазины АТБ цены яйца супермаркет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 "Резерв+" не показывает отсрочку — куда обращаться

00:24 На Киевщине и в ряде других областей тревога — какая опасность

00:19 Трамп готов как можно скорее встретиться с Путиным, — Reuters

00:03 Результат очевиден — реакция МИД Украины на выборы в Беларуси

23 января 2025

23:42 Сырский признался, как готовится к военным операциям

23:21 Рома проиграла АЗ Алкмаар в ЛЕ, а Довбик разбил нос сопернику

23:20 Трамп рассекретил документы об убийстве Кеннеди, — Bloomberg

23:01 Бойцы "Помсти" уничтожили танки и броневики россиян — видео

22:48 Русин уходит из Сандерленда, но не возвращается в Украину

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:33 Проигнорировал повестку от ТЦК, но раскаялся — поверил ли суд

00:30 "Резерв+" не показывает отсрочку — куда обращаться

00:24 На Киевщине и в ряде других областей тревога — какая опасность

00:19 Трамп готов как можно скорее встретиться с Путиным, — Reuters

00:03 Результат очевиден — реакция МИД Украины на выборы в Беларуси

23 января 2025

23:42 Сырский признался, как готовится к военным операциям

23:21 Рома проиграла АЗ Алкмаар в ЛЕ, а Довбик разбил нос сопернику

23:20 Трамп рассекретил документы об убийстве Кеннеди, — Bloomberg

23:01 Бойцы "Помсти" уничтожили танки и броневики россиян — видео

22:48 Русин уходит из Сандерленда, но не возвращается в Украину

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:33 Проигнорировал повестку от ТЦК, но раскаялся — поверил ли суд

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Text

00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
Text

19:31 Украина в фокусе — ключевые события третьего дня форума в Давосе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться