Акційний тиждень в АТБ — на які товари діють знижки до 45% до 28 січня

Супермаркет "АТБ". Фото: Google Maps

У мережі супермаркетів "АТБ" триває щотижнева акція "Економія", яка дозволяє придбати широкий асортимент товарів за зниженими цінами. Акція триватиме до 28 січня, тому не варто втрачати можливість зекономити.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найцікавіші пропозиції з тижневої акції в АТБ.

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Акція охоплює великий перелік товарів, зокрема:

харчові продукти;

напої;

засоби особистої гігієни;

побутова хімія;

дитячі товари;

інші товари.

Ми сходили в один із супермаркетів "АТБ" і перевірили, що продають по акції.

Продукти в АТБ зі знижками. Фото: Новини.LIVE

Продукти в АТБ зі знижками. Фото: Новини.LIVE

Продукти в АТБ зі знижками. Фото: Новини.LIVE

Продукти в АТБ зі знижками. Фото: Новини.LIVE

Продукти в АТБ зі знижками. Фото: Новини.LIVE

Продукти в АТБ зі знижками. Фото: Новини.LIVE

Продукти в АТБ зі знижками. Фото: Новини.LIVE

Продукти в АТБ зі знижками. Фото: Новини.LIVE 1 / 8

Найцікавішими пропозиціями з акції є:

Пиво 2,25 л Чернігівське Світле ПЕТ — 51,90 грн (знижка 43%, стара ціна 91,80 грн).

Пельмені 0,8 кг Ласунка "по-домашньому" — 79,90 грн (знижка 40%, стара ціна 135.30 грн).

Морозиво 0,5 кг Laska Maximuse із шоколадною крихтою та шматочками печива — 89,90 грн (знижка 40%, стара ціна 151,70 грн).

Туалетний папір 4 шт. Zewa Deluxe pure white 3 шари — 79,90 грн (знижка 40%, стара ціна 133,40 грн).

Шоколад 110 г Millennium Gold молочний з цілими лісовими горіхами — 44,90 грн (знижка 40%, стара ціна 74,90 грн).

Майонез 0,56 кг Оліс Провансаль Столовий 67% — 47,90 грн (знижка 39%, стара ціна 78,60 грн).

Зокрема, серед акційних товарів ще дуже багато цікавих та вигідних пропозицій.

Акційні пропозиції товарів в супермаркеті "АТБ". Фото: скриншот

Нагадаємо, можна значно зекономити, якщо вміти відстежувати акційні пропозиції в супермаркетах. Найчастіше це дуже хороший спосіб не переплачувати за товари, особливо коли ціни постійно зростають.

Також ми писали, що в кожному українському супермаркеті та магазині можна знайти у продажу курячі яйця. Це базовий продукт, на якому також можна зекономити, якщо знати, де найнижчі ціни та віддавати перевагу поштучному варіанту продажу.