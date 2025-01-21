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Знижки в АТБ — які товари можна купити значно дешевше

21 січня 2025 14:09
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Акційні пропозиції в АТБ — як можна заощадити на продуктах до 50%
Супермаркет "АТБ". Фото: Google Maps
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Магазини мережі "АТБ" допомагають зекономити своїм покупцям за допомогою акційних карт від банків-партнерів. Можна придбати різноманітні товари зі значними знижками, оплачуючи покупки такою банківською картою.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які товари з цією карткою можна купити значно дешевше.

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Мережа супермаркетів пропонує оформити акційну карту в одному з банків-партнерів:

  • Monobank;
  • Raiffeisen Bank;
  • Укргазбанк;
  • Ощадбанк;
  • А-банк;
  • Sense Bank.

До 21 січня включно акції діють на багато товарів у різних категоріях, починаючи від засобів для гігієни ротової порожнини до цукерок.

Акционные предложения товаров в супермаркете АТБ
Акційні пропозиції товарів в супермаркеті АТБ. Фото: скриншот

Найцікавішими пропозиціями серед акційних позицій є:

  • Консерви De Luxe Foods & Goods Selected Печінка тріски — стара ціна 94,50 грн, нова ціна 75,50 грн.
  • Паста зубна Lacalut White мультизахист (100 мл) — стара ціна 124,40 грн, нова ціна 89,90 грн.
  • Кондиціонер для тканин Savex Soft Sunny (1,5 л) — стара ціна 187,90 грн, нова ціна 139,89 грн.
  • Ікра Водний Світ Мойви пробійна (100 г) — стара ціна 75,80 грн, нова ціна 48,90 грн.
  • Кефір "Ферма" (0,84 кг, 1%) — стара ціна 54,90 грн, нова ціна 40,50 грн.

Також до 2 лютого включно діє ще одна акційна пропозиція по цій картці. Якщо ви замовляєте продукти в онлайн-магазині "АТБ", то доставка при оплаті буде безплатною за умови, що загальна сума кошика становитиме від 1500 грн.

Нагадаємо, можна суттєво зекономити на харчових продуктах, якщо вміти відстежувати акційні пропозиції в супермаркетах. Враховуючи постійне зростання цін, іноді заощаджувати ніколи не завадить.

Також ми писали, що курячі яйця є одним з базових продуктів у холодильниках кожного українця. Дослідження цін на продукт дозволяє знайти найвигідніші пропозиції в популярних супермаркетах та значно зекономити, особливо якщо знайти поштучний варіант продажу.

продукти магазини АТБ ціни акції супермаркет

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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14:47 Свириденко пояснила у Давосі, як атаки РФ дестабілізують світ

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