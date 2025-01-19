Знижки в АТБ – які продукти віддають на 20-45% дешевше

Магазин АТБ в Києві. Фото: Google Maps/Roman Starchenko

Відслідковувати акційні пропозиції в магазинах — хороший спосіб економити на продуктах харчування і непродовольчих товарах. Адже ціни в Україні планомірно зростають, тож не завадить іноді заощаджувати, якщо супермаркети віддають продукти зі знижками.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які товари можна купити дешевше в АТБ.

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Січневі знижки в АТБ

Мережа регулярно проводить різноманітні акції, аби забезпечити споживачів бюджетними товарами. Наприклад, у межах пропозиції "Економія" ціни знижують до 45%. Клієнти можуть заощадити на батончиках, алкогольних напоях, замороженій продукції, солодощах, каві, м’ясних/рибних консервах, майонезі, овочевій консервації, молоці, сирі, фруктах/овочах тощо.

Для споживачів встановили такі ціни на затребувані харчові товари:

чіпси "Своя лінія" — 28,50 грн замість 45,90 грн;

майонез "Оліс Чудовий" — 44,90 грн замість 67,80 грн;

ковбаса "М'ясна лавка" — 65,90 грн замість 110,30 грн;

консерви "Родинний смак" — 80,50 грн замість 123,90 грн;

морозиво "Три Ведмеді Vanilla&Caramel" — 85,90 грн замість 144,30 грн;

вироби м'ясомісткі "Ковбасний ряд/Розумний вибір" — 122,90 грн замість 176,99 грн;

кава Jacobs Monarch — 129,90 грн замість 212,40 грн.

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот 1 / 6

Список не вичерпний і доволі великий. Плюс щотижня в АТБ стартує акція "7 днів" (діє з четверга по середу), яка охоплює безліч категорій товарів: продукти харчування, кухонне приладдя, господарські засоби, одяг та ін.

А власники банківської картки АТБ від партнерів мережі можуть оплачувати покупки, користуючись спеціальними знижками. На сайті таку ціну вказують в зеленому обрамленні, причому вигода досить солідна. Наприклад, сушені слайси з курячого філе коштують 109,50 грн, а з карткою АТБ вартість становить 69,50 грн.

Акційні пропозиції доступні для споживачів, які мають картку від Monobank, Raiffeisen Bank, Укргазбанку, Ощадбанку та Sense Bank.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вартість курячого філе може значно відрізнятися в супермаркетах. На ціни впливає мережа, вид філе і бренд, тому не завадить дізнатися, де товар продають дешевше. Враховуючи, що показники доходять до 200 грн/кг.

Також ми писали, що порівнювали вартість курячих яєць в різних магазинах. Ще 9 січня в АТБ товар поштучно продавали за 2,80 грн. А через тиждень цінник піднявся до 3,89 грн за штуку. Споживачів може зацікавити, де яйця коштують бюджетно.