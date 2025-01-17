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Сільпо віддає безліч продуктів зі знижками — що пропонують

17 січня 2025 18:05
Єлизавета Супівська - редактор
Знижки в Сільпо – які продукти віддають дешевше на 20-50%
Товари в супермаркеті Сільпо. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Супермаркети часто встановлюють знижки на різноманітні товари, знижують ціни на харчові продукти і непродовольчі вироби. Якщо регулярно відстежувати акційні пропозиції, можна непогано економити. Це особливо вигідно в період свят і коли потрібно накрити великий стіл для гостей.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які товари можна купити зі знижкою у Сільпо.

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Акції діють майже для всіх позицій в асортименті: фруктів, овочів, м’яса, риби, ковбасних делікатесів, сирів, хліба, готових страв, молочних продуктів і яєць, бакалії, консервів, соусів, солодощів, снеків, кави і чаю, заморожених товарів, напоїв тощо. Познайомитися з вигідними пропозиціями можна на офіційному сайті Сільпо чи відвідавши фізичний супермаркет.

Для споживачів встановили такі ціни на затребувані харчові продукти:

  • Pepsi Cola 1 л — 21,99 грн замість 31,19 грн;
  • індиче філе охолоджене — 29,92 грн замість 37,40 грн;
  • пиво Stella Artois — 29,99 грн замість 49,49 грн;
  • печиво "Богуславна" вівсяне класичне — 39,99 грн замість 81,99 грн;
  • молоко "Молокія" — 40,99 грн замість 54,49 грн;
  • сир "Ферма" кисломолочний — 69,99 грн замість 85,99 грн;
  • ковбаса "Глобино" — 69,99 грн замість 122 грн;
  • масло солодковершкове "Ферма" — 87,99 грн замість 109 грн;
  • ковбаса Salsus — 99 грн замість 219 грн;
  • сир Wloszczowa з коров'ячого молока — 119,90 грн замість 219 грн;
  • віскі Jameson 1 л — 799 грн замість 1 549 грн.
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    Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот
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    Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот
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    Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот
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    Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот
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    Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот
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Зауважимо, щотижня в Сільпо діють так звані "цінотижики" — знижки на товари з четверга по середу. Вони доступні лише при використанні мобільного застосунку мережі: треба відсканувати додаток на касі під час оплати.

Плюс Сільпо регулярно співпрацює з платіжними системами, зокрема Mastercard, аби надавати клієнтам додаткові знижки при онлайн-оплаті. Потрібно проводити розрахунки саме карткою Mastercard, щоб акція спрацювала.

Нагадаємо, редакція Новини.LIVE знайшла курячі яйця в АТБ, які поштучно продавали за 2,80 грн. Але вже через тиждень вартість товару піднялася до 3,89 грн за штуку.

Також ми писали, що українці можуть знайти бюджетне сало в супермаркетах. Виробники продають дорогий продукт у соціальних мережах, тому для економії варто перевірити асортимент популярних магазинів. Ціни починаються від 200 грн за 1 кілограм.

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