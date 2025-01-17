Скидки в Сильпо – какие продукты отдают дешевле на 20-50%

Товары в супермаркете Сильпо. Фото: Google Maps

Супермаркеты часто устанавливают скидки на разнообразные товары, снижают цены на продукты питания и непродовольственные изделия. Если регулярно отслеживать акционные предложения, можно неплохо экономить. Это особенно выгодно в период праздников и когда нужно накрыть большой стол для гостей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие товары можно купить со скидкой в Сильпо.

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Акции действуют почти для всех позиций в ассортименте: фруктов, овощей, мяса, рыбы, колбасных деликатесов, сыров, хлеба, готовых блюд, молочных продуктов и яиц, бакалеи, консервов, соусов, сладостей, снеков, кофе и чая, замороженных товаров, напитков и тому подобное. Познакомиться с выгодными предложениями можно на официальном сайте Сільпо или посетив физический супермаркет.

Для потребителей установили такие цены на востребованные продукты питания:

Pepsi Cola 1 л — 21,99 грн вместо 31,19 грн;

филе индейки охлажденное — 29,92 грн вместо 37,40 грн;

пиво Stella Artois — 29,99 грн вместо 49,49 грн;

печенье "Богуславна" овсяное классическое — 39,99 грн вместо 81,99 грн;

молоко "Молокия" — 40,99 грн вместо 54,49 грн;

сыр "Ферма" кисломолочный — 69,99 грн вместо 85,99 грн;

колбаса "Глобино" — 69,99 грн вместо 122 грн;

масло сладкосливочное "Ферма" — 87,99 грн вместо 109 грн;

колбаса Salsus — 99 грн вместо 219 грн;

сыр Wloszczowa из коровьего молока — 119,90 грн вместо 219 грн;

виски Jameson 1 л — 799 грн вместо 1 549 грн.

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот 1 / 5

Отметим, каждую неделю в Сильпо действуют так называемые "цінотижики" — скидки на товары с четверга по среду. Они доступны только при использовании мобильного приложения сети: надо отсканировать гаджет на кассе во время оплаты.

Плюс Сильпо регулярно сотрудничает с платежными системами, в частности Mastercard, чтобы предоставлять клиентам дополнительные скидки при онлайн-оплате. Нужно проводить расчеты именно карточкой Mastercard, дабы акция сработала.

Напомним, редакция Новини.LIVE нашла куриные яйца в АТБ, которые поштучно продавали за 2,80 грн. Но уже через неделю стоимость товара поднялась до 3,89 грн за штуку.

Также мы писали, что украинцы могут найти бюджетное сало в супермаркетах. Производители продают дорогой продукт в социальных сетях, поэтому для экономии стоит проверить ассортимент популярных магазинов. Цены начинаются от 200 грн за 1 килограмм.