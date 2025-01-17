Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Сильпо отдает множество продуктов со скидками — что предлагают arrow

Сильпо отдает множество продуктов со скидками — что предлагают

17 января 2025 18:05
Елизавета Супивская - редактор
Скидки в Сильпо – какие продукты отдают дешевле на 20-50%
Товары в супермаркете Сильпо. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Супермаркеты часто устанавливают скидки на разнообразные товары, снижают цены на продукты питания и непродовольственные изделия. Если регулярно отслеживать акционные предложения, можно неплохо экономить. Это особенно выгодно в период праздников и когда нужно накрыть большой стол для гостей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие товары можно купить со скидкой в Сильпо.

Читайте также:

Что продают со скидками в Сильпо

Акции действуют почти для всех позиций в ассортименте: фруктов, овощей, мяса, рыбы, колбасных деликатесов, сыров, хлеба, готовых блюд, молочных продуктов и яиц, бакалеи, консервов, соусов, сладостей, снеков, кофе и чая, замороженных товаров, напитков и тому подобное. Познакомиться с выгодными предложениями можно на официальном сайте Сільпо или посетив физический супермаркет.

Для потребителей установили такие цены на востребованные продукты питания:

  • Pepsi Cola 1 л — 21,99 грн вместо 31,19 грн;
  • филе индейки охлажденное — 29,92 грн вместо 37,40 грн;
  • пиво Stella Artois — 29,99 грн вместо 49,49 грн;
  • печенье "Богуславна" овсяное классическое — 39,99 грн вместо 81,99 грн;
  • молоко "Молокия" — 40,99 грн вместо 54,49 грн;
  • сыр "Ферма" кисломолочный — 69,99 грн вместо 85,99 грн;
  • колбаса "Глобино" — 69,99 грн вместо 122 грн;
  • масло сладкосливочное "Ферма" — 87,99 грн вместо 109 грн;
  • колбаса Salsus — 99 грн вместо 219 грн;
  • сыр Wloszczowa из коровьего молока — 119,90 грн вместо 219 грн;
  • виски Jameson 1 л — 799 грн вместо 1 549 грн.
  • Сильпо отдает множество продуктов со скидками — что предлагают - фото 1
    Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот
  • Сильпо отдает множество продуктов со скидками — что предлагают - фото 2
    Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот
  • Сильпо отдает множество продуктов со скидками — что предлагают - фото 3
    Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот
  • Сильпо отдает множество продуктов со скидками — что предлагают - фото 4
    Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот
  • Сильпо отдает множество продуктов со скидками — что предлагают - фото 5
    Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот
1 / 5

Отметим, каждую неделю в Сильпо действуют так называемые "цінотижики" — скидки на товары с четверга по среду. Они доступны только при использовании мобильного приложения сети: надо отсканировать гаджет на кассе во время оплаты.

Плюс Сильпо регулярно сотрудничает с платежными системами, в частности Mastercard, чтобы предоставлять клиентам дополнительные скидки при онлайн-оплате. Нужно проводить расчеты именно карточкой Mastercard, дабы акция сработала.

Напомним, редакция Новини.LIVE нашла куриные яйца в АТБ, которые поштучно продавали за 2,80 грн. Но уже через неделю стоимость товара поднялась до 3,89 грн за штуку.

Также мы писали, что украинцы могут найти бюджетное сало в супермаркетах. Производители продают дорогой продукт в социальных сетях, поэтому для экономии стоит проверить ассортимент популярных магазинов. Цены начинаются от 200 грн за 1 килограмм.

продукты товары покупки цены супермаркет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:34 Повышенная угроза на дороге — какую погоду ждать во Львове завтра

19:12 Увеличилось количество жертв в результате удара по Кривому Рогу

19:07 Трамп — инаугурация 2025

19:05 Имеет ли гражданская жена военного право на выплаты и льготы

18:59 НАБУ и САП сообщили о подозрении одному из нардепов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

18:56 Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

18:39 Погиб в ножевом бою — десантник из Одесчины стал Героем Украины

18:36 Иностранные дипломаты подписали общее коммюнике в Киеве — детали

18:33 Некоторых украинцев могут мобилизовать без ВВК — о ком речь

18:31 Атака БпЛА на Киевщину — женщина сказала, как дрон уничтожил кафе

19:34 Повышенная угроза на дороге — какую погоду ждать во Львове завтра

19:12 Увеличилось количество жертв в результате удара по Кривому Рогу

19:07 Трамп — инаугурация 2025

19:05 Имеет ли гражданская жена военного право на выплаты и льготы

18:59 НАБУ и САП сообщили о подозрении одному из нардепов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:39 Погиб в ножевом бою — десантник из Одесчины стал Героем Украины

18:36 Иностранные дипломаты подписали общее коммюнике в Киеве — детали

18:33 Некоторых украинцев могут мобилизовать без ВВК — о ком речь

18:31 Атака БпЛА на Киевщину — женщина сказала, как дрон уничтожил кафе

18:22 Антициклон принесет штормовой ветер — где ждать бурю на выходных

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

16 января 2025

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

Text

18:56 Политтехнолог ответил, когда состоится встреча Трампа и Путина

Text

17:55 Заявление Сырского и цены на коммуналку — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден раскрыл главный страх Путина, — эфир День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину приостановки работы комиссии по ТЦК

Text

09:52 Скороход объяснила, для чего могут использовать СЗЧ военные

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Ермак заявил о встрече Зеленского с Трампом — эфир Ранок.LIVE

16 января 2025
Text

21:22 Речь Байдена на прощальной церемонии в Пентагоне — прямой эфир

Text

21:22 Горбенко сказал, сколько бойцов переведут из Воздушных сил

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея