Знижки в АТБ – які товари можна купити дешевше

Українці біля магазину АТБ. Фото: Google Maps

Відслідковувати розпродажі та акції в супермаркетах — це чудовий спосіб зекономити на продуктах харчування. Наприклад, 1 кілограм мандаринів в одному з магазинів продають за 59,99 грн, а в інших закладах ціна починається від 70 грн/кг.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які товари можна купити дешевше в АТБ.

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Знижки на продукти в АТБ

Спеціальні акційні пропозиції діятимуть до 22 січня. Мережа встановила привабливі знижки на різноманітні продовольчі товари: від десертів та напоїв до ковбасних виробів і бакалії. Відвідувачі АТБ можуть придбати такі позиції з асортименту за вигідними цінами:

соус Idelia Тартар — 24,90 грн замість 30,40 грн;

макарони Pasta di Casa — 25,90 грн замість 34,30 грн;

вафлі "Артек-клас!" — 32,70 грн замість 45,50 грн;

чай Mon Pleasure чорний цейлонський — 33,90 грн замість 41,40 грн;

закуска "Пікнік Меню з бужениною" — 38,90 грн замість 47,20 грн;

шпроти в олії Graal — 57,60 грн замість 78,80 грн;

сир твердий "Карпатська Легенда" з горіхом — 78,60 грн замість 95,30 грн;

ковбаса "Салямі Фінська" — 108,60 грн замість 130,80 грн;

кава Jacobs Monarch — 233,90 грн замість 313,90 грн;

торт грильяжний глазурований — 237,60 грн замість 294,90 грн;

лікер Jagermeister — 392,70 грн замість 475,90 грн.

Товари зі знижками в АТБ. Фото: скриншот

Товари зі знижками в АТБ. Фото: скриншот

Товари зі знижками в АТБ. Фото: скриншот

Товари зі знижками в АТБ. Фото: скриншот

Товари зі знижками в АТБ. Фото: скриншот

Товари зі знижками в АТБ. Фото: скриншот 1 / 6

Цей список далеко не вичерпний, в асортименті ще залишилося чимало товарів зі знижкою. Окремо діє щотижнева акційна пропозиція "Економія", завдяки якій споживачі можуть придбати продукти харчування до 45% дешевше. Наприклад, морозиво "Київський пломбір" коштує 34,50 грн/шт замість 62,90 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, що для великих мереж супермаркетів села і містечка є непривабливою нішею, оскільки там не вдасться окупати інвестиції у відкриття закладу. Проте існує причина, чому супермаркет, як АТБ чи Сільпо, може з’явитися в невеликому місті.

Також ми писали, що один із популярних в Україні овочів різко злетів у ціні. Часник за грудень 2024 року подорожчав до 200 грн/кг і найближчим часом дешевшати не збирається. Причиною злету вартості експерти називають нестачу світового врожаю, що відбилося на імпортних цінах.