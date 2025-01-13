Скидки в АТБ – какие товары можно купить дешевле

Украинцы возле магазина АТБ. Фото: Google Maps

Отслеживать распродажи и акции в супермаркетах — это отличный способ сэкономить на продуктах питания. Например, 1 килограмм мандаринов в одном из магазинов продают за 59,99 грн, а в других заведениях цена начинается от 70 грн/кг.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие товары можно купить дешевле в АТБ.

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Скидки на продукты в АТБ

Специальные акционные предложения будут действовать до 22 января. Сеть установила привлекательные скидки на разнообразные продовольственные товары: от десертов и напитков до колбасных изделий и бакалеи. Посетители АТБ могут приобрести такие позиции из ассортимента по выгодным ценам:

соус Idelia Тартар — 24,90 грн вместо 30,40 грн;

макароны Pasta di Casa — 25,90 грн вместо 34,30 грн;

вафли "Артек-класс!" — 32,70 грн вместо 45,50 грн;

чай Mon Pleasure черный цейлонский — 33,90 грн вместо 41,40 грн;

закуска "Пикник Меню с бужениной" — 38,90 грн вместо 47,20 грн;

шпроты в масле Graal — 57,60 грн вместо 78,80 грн;

сыр твердый "Карпатская Легенда" с орехом — 78,60 грн вместо 95,30 грн;

колбаса "Салями Финская" — 108,60 грн вместо 130,80 грн;

кофе Jacobs Monarch — 233,90 грн вместо 313,90 грн;

торт грильяжный глазированный — 237,60 грн вместо 294,90 грн;

ликер Jagermeister — 392,70 грн вместо 475,90 грн.

Товары со скидками в АТБ. Фото: скриншот

Товары со скидками в АТБ. Фото: скриншот

Товары со скидками в АТБ. Фото: скриншот

Товары со скидками в АТБ. Фото: скриншот

Товары со скидками в АТБ. Фото: скриншот

Товары со скидками в АТБ. Фото: скриншот 1 / 6

Этот список далеко не исчерпывающий, в ассортименте еще осталось немало товаров со скидкой. Отдельно действует еженедельное акционное предложение "Экономия", благодаря которому потребители могут приобрести продукты питания до 45% дешевле. Например, мороженое "Киевский пломбир" стоит 34,50 грн/шт вместо 62,90 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, что для крупных сетей супермаркетов села и городки являются непривлекательной нишей, поскольку там не удастся окупать инвестиции в открытие заведения. Однако существует причина, почему супермаркет, как АТБ или Сильпо, может появиться в небольшом городе.

Также мы писали, что один из популярных в Украине овощей резко взлетел в цене. Чеснок за декабрь 2024 года подорожал до 200 грн/кг и в ближайшее время дешеветь не собирается. Причиной взлета стоимости эксперты называют недостаток мирового урожая, что отразилось на импортных ценах.