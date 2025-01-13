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В АТБ снизили цены на продукты — что продают дешевле

13 января 2025 14:07
Елизавета Супивская - редактор
Скидки в АТБ – какие товары можно купить дешевле
Украинцы возле магазина АТБ. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Отслеживать распродажи и акции в супермаркетах — это отличный способ сэкономить на продуктах питания. Например, 1 килограмм мандаринов в одном из магазинов продают за 59,99 грн, а в других заведениях цена начинается от 70 грн/кг.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие товары можно купить дешевле в АТБ.

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Скидки на продукты в АТБ

Специальные акционные предложения будут действовать до 22 января. Сеть установила привлекательные скидки на разнообразные продовольственные товары: от десертов и напитков до колбасных изделий и бакалеи. Посетители АТБ могут приобрести такие позиции из ассортимента по выгодным ценам:

  • соус Idelia Тартар — 24,90 грн вместо 30,40 грн;
  • макароны Pasta di Casa — 25,90 грн вместо 34,30 грн;
  • вафли "Артек-класс!" — 32,70 грн вместо 45,50 грн;
  • чай Mon Pleasure черный цейлонский — 33,90 грн вместо 41,40 грн;
  • закуска "Пикник Меню с бужениной" — 38,90 грн вместо 47,20 грн;
  • шпроты в масле Graal — 57,60 грн вместо 78,80 грн;
  • сыр твердый "Карпатская Легенда" с орехом — 78,60 грн вместо 95,30 грн;
  • колбаса "Салями Финская" — 108,60 грн вместо 130,80 грн;
  • кофе Jacobs Monarch — 233,90 грн вместо 313,90 грн;
  • торт грильяжный глазированный — 237,60 грн вместо 294,90 грн;
  • ликер Jagermeister — 392,70 грн вместо 475,90 грн.
  • В АТБ снизили цены на продукты — что продают дешевле - фото 1
    Товары со скидками в АТБ. Фото: скриншот
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    Товары со скидками в АТБ. Фото: скриншот
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    Товары со скидками в АТБ. Фото: скриншот
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    Товары со скидками в АТБ. Фото: скриншот
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    Товары со скидками в АТБ. Фото: скриншот
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    Товары со скидками в АТБ. Фото: скриншот
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Этот список далеко не исчерпывающий, в ассортименте еще осталось немало товаров со скидкой. Отдельно действует еженедельное акционное предложение "Экономия", благодаря которому потребители могут приобрести продукты питания до 45% дешевле. Например, мороженое "Киевский пломбир" стоит 34,50 грн/шт вместо 62,90 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, что для крупных сетей супермаркетов села и городки являются непривлекательной нишей, поскольку там не удастся окупать инвестиции в открытие заведения. Однако существует причина, почему супермаркет, как АТБ или Сильпо, может появиться в небольшом городе.

Также мы писали, что один из популярных в Украине овощей резко взлетел в цене. Чеснок за декабрь 2024 года подорожал до 200 грн/кг и в ближайшее время дешеветь не собирается. Причиной взлета стоимости эксперты называют недостаток мирового урожая, что отразилось на импортных ценах.

товары акция магазины АТБ супермаркет

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