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Мандарини за 59,99 грн до 15 січня — в якому супермаркеті шукати

10 січня 2025 18:17
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на мандарини в Сільпо, АТБ, Ашані – де купити за 59,99 грн/кг
Мандарини. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Одним із найбільш популярних січневих продуктів у супермаркетах довгий час залишається мандарин. Українці масово купують цитрусові з нагоди різдвяно-новорічних свят, адже вони створені, щоб ласувати саме взимку, дивлячись веселу комедію в сімейному колі. Щоправда, ціни на фрукти, які так полюбляють споживачі, трохи "кусаються". Але можна натрапити на хороші знижки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в якому супермаркеті продають 1 кілограм мандарин за 60 грн.

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Згідно з даними Мінфіну, середня ціна на мандарини у січні 2025 року становить 78,77 грн/кг. Але завдяки сезонним знижкам і вигідним пропозиціям магазинів можна придбати фрукти дешевше. Наприклад, у Новусі пропонують 1 кілограм продукту за 59,99 грн, проте бюджетна вартість доступна лише до 15 січня.

Мандарини за 59,99 грн до 15 січня — в якому супермаркеті шукати - фото 1
Вартість мандарин у Новусі. Фото: скриншот

В інших популярних українських супермаркетах цінники вищі. Ми порівняли пропозиції та з’ясували, скільки мінімально потрібно віддати споживачам за 1 кг мандарин:

  • Метро — 69,90 грн/кг;
  • Варус — 69,90 грн/кг;
  • Ашан — 69,90 грн/кг;
  • АТБ — 69,95 грн/кг;
  • Фора — 74,90 грн/кг;
  • Сільпо — 76,90 грн/кг;
  • МегаМаркет — 83,50 грн/кг.
  • Мандарини за 59,99 грн до 15 січня — в якому супермаркеті шукати - фото 2
    Ціни на мандарини в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Мандарини за 59,99 грн до 15 січня — в якому супермаркеті шукати - фото 3
    Ціни на мандарини в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Мандарини за 59,99 грн до 15 січня — в якому супермаркеті шукати - фото 4
    Ціни на мандарини в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Мандарини за 59,99 грн до 15 січня — в якому супермаркеті шукати - фото 5
    Ціни на мандарини в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Мандарини за 59,99 грн до 15 січня — в якому супермаркеті шукати - фото 6
    Ціни на мандарини в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Мандарини за 59,99 грн до 15 січня — в якому супермаркеті шукати - фото 7
    Ціни на мандарини в супермаркетах України. Фото: скриншот
  • Мандарини за 59,99 грн до 15 січня — в якому супермаркеті шукати - фото 8
    Ціни на мандарини в супермаркетах України. Фото: скриншот
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Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у грудні різко подорожчав популярний овоч — часник. Продукт коштує в деяких супермаркетах до 200 грн за кілограм. Експерти зауважили, що найближчим часом вартість товару не впаде, оскільки пропозиція не задовольняє попит.

Також ми писали, скільки коштує найдорожче і найдешевше сало в різних супермаркетах України. Продукт доступний для купівлі в різному ціновому діапазоні, тож пропозиція здатна задовільнити вимоги споживачів.

товари фрукти мандарини супермаркет ціни на продукти

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