Ціни на мандарини в Сільпо, АТБ, Ашані – де купити за 59,99 грн/кг

Мандарини. Фото: Unsplash

Одним із найбільш популярних січневих продуктів у супермаркетах довгий час залишається мандарин. Українці масово купують цитрусові з нагоди різдвяно-новорічних свят, адже вони створені, щоб ласувати саме взимку, дивлячись веселу комедію в сімейному колі. Щоправда, ціни на фрукти, які так полюбляють споживачі, трохи "кусаються". Але можна натрапити на хороші знижки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в якому супермаркеті продають 1 кілограм мандарин за 60 грн.

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Згідно з даними Мінфіну, середня ціна на мандарини у січні 2025 року становить 78,77 грн/кг. Але завдяки сезонним знижкам і вигідним пропозиціям магазинів можна придбати фрукти дешевше. Наприклад, у Новусі пропонують 1 кілограм продукту за 59,99 грн, проте бюджетна вартість доступна лише до 15 січня.

Вартість мандарин у Новусі. Фото: скриншот

В інших популярних українських супермаркетах цінники вищі. Ми порівняли пропозиції та з’ясували, скільки мінімально потрібно віддати споживачам за 1 кг мандарин:

Метро — 69,90 грн/кг;

Варус — 69,90 грн/кг;

Ашан — 69,90 грн/кг;

АТБ — 69,95 грн/кг;

Фора — 74,90 грн/кг;

Сільпо — 76,90 грн/кг;

МегаМаркет — 83,50 грн/кг.

Ціни на мандарини в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на мандарини в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на мандарини в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на мандарини в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на мандарини в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на мандарини в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на мандарини в супермаркетах України. Фото: скриншот 1 / 7

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у грудні різко подорожчав популярний овоч — часник. Продукт коштує в деяких супермаркетах до 200 грн за кілограм. Експерти зауважили, що найближчим часом вартість товару не впаде, оскільки пропозиція не задовольняє попит.

Також ми писали, скільки коштує найдорожче і найдешевше сало в різних супермаркетах України. Продукт доступний для купівлі в різному ціновому діапазоні, тож пропозиція здатна задовільнити вимоги споживачів.