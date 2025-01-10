Цены на мандарины в Сильпо, АТБ, Ашане – где купить за 59,99 грн/кг

Мандарины. Фото: Unsplash

Одним из самых популярных январских продуктов в супермаркетах долгое время остается мандарин. Украинцы массово покупают цитрусовые по случаю рождественско-новогодних праздников, ведь они созданы, чтобы лакомиться именно зимой, смотря веселую комедию в семейном кругу. Правда, цены на фрукты, которые так любят потребители, немного "кусаются". Но можно наткнуться на хорошие скидки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каком супермаркете продают 1 килограмм мандарин за 60 грн.

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Согласно данным Минфина, средняя цена на мандарины в январе 2025 года составляет 78,77 грн/кг. Но благодаря сезонным скидкам и выгодным предложениям магазинов можно приобрести фрукты дешевле. Например, в Новусе предлагают 1 килограмм продукта за 59,99 грн, однако бюджетная стоимость доступна только до 15 января.

Стоимость мандарин в Новусе. Фото: скриншот

В других популярных украинских супермаркетах ценники выше. Мы сравнили предложения и выяснили, сколько минимально нужно отдать потребителям за 1 кг мандарин:

Метро — 69,90 грн/кг;

Варус — 69,90 грн/кг;

Ашан — 69,90 грн/кг;

АТБ — 69,95 грн/кг;

Фора — 74,90 грн/кг;

Сильпо — 76,90 грн/кг;

МегаМаркет — 83,50 грн/кг;

Цены на мандарины в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Цены на мандарины в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Цены на мандарины в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Цены на мандарины в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Цены на мандарины в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Цены на мандарины в супермаркетах Украины. Фото: скриншот

Цены на мандарины в супермаркетах Украины. Фото: скриншот 1 / 7

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в декабре резко подорожал популярный овощ — чеснок. Продукт стоит в некоторых супермаркетах до 200 грн за килограмм. Эксперты отметили, что в ближайшее время стоимость товара не упадет, поскольку предложение не удовлетворяет спрос.

Также мы писали, сколько стоит самое дорогое и самое дешевое сало в разных супермаркетах Украины. Продукт доступен для покупки в разном ценовом диапазоне, поэтому предложение способно удовлетворить требования потребителей.