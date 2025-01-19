Скидки в АТБ – какие продукты отдают на 20-45% дешевле

Магазин АТБ в Киеве. Фото: Google Maps/Roman Starchenko

Отслеживать акционные предложения в магазинах — хороший способ экономить на продуктах питания и непродовольственных товарах. Ведь цены в Украине планомерно растут, так что не помешает иногда сберечь немного денег, если супермаркеты отдают продукты со скидками.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие товары можно купить дешевле в АТБ.

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Сеть регулярно проводит различные акции, чтобы обеспечить потребителей бюджетными товарами. Например, в рамках предложения "Экономия" цены снижают до 45%. Клиенты могут сэкономить на батончиках, алкогольных напитках, замороженной продукции, сладостях, кофе, мясных/рыбных консервах, майонезе, овощной консервации, молоке, сыре, фруктах/овощах и т.д.

Для потребителей установили такие цены на востребованные пищевые товары:

чипсы "Своя линия" — 28,50 грн вместо 45,90 грн;

майонез "Оліс Чудовий" — 44,90 грн вместо 67,80 грн;

колбаса "М'ясна лавка" — 65,90 грн вместо 110,30 грн;

консервы "Родинний смак" — 80,50 грн вместо 123,90 грн;

мороженое "Три Ведмеді Vanilla&Caramel" — 85,90 грн вместо 144,30 грн;

изделия мясосодержащие "Ковбасний ряд/Розумний вибір" — 122,90 грн вместо 176,99 грн;

кофе Jacobs Monarch — 129,90 грн вместо 212,40 грн.

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот 1 / 6

Список не исчерпывающий и довольно большой. Плюс каждую неделю в АТБ стартует акция "7 дней" (действует с четверга по среду), которая охватывает множество категорий товаров: продукты питания, кухонные принадлежности, хозяйственные средства, одежду и др.

А владельцы банковской карты АТБ от партнеров сети могут оплачивать покупки, пользуясь специальными скидками. На сайте такую цену указывают в зеленом обрамлении, причем выгода довольно солидная. Например, сушеные слайсы из куриного филе стоят 109,50 грн, а с картой АТБ цена составляет 69,50 грн.

Акционные предложения доступны для потребителей, которые имеют карту от Monobank, Raiffeisen Bank, Укргазбанка, Ощадбанка и Sense Bank.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, стоимость куриного филе может значительно отличаться в супермаркетах. На цены влияет сеть, вид филе и бренд, поэтому не помешает узнать, где товар продают дешевле. Учитывая, что показатели доходят до 200 грн/кг.

Також мы писали, что сравнивали стоимость куриных яиц в разных магазинах. Еще 9 января в АТБ товар поштучно продавали за 2,80 грн. А через неделю ценник поднялся до 3,89 грн за штуку. Потребителей может заинтересовать, где яйца продают бюджетно.