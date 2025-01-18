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Ціни на куряче філе — в якому супермаркеті найдешевше

18 січня 2025 16:25
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Куряче філе в АТБ, Novus, Сільпо, Ашан та Varus — де можна купити за 15,99 грн
Куряче філе на дерев'яній дощечці. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Куряче філе дозволяє приготувати різноманітні страви, але ціни в супермаркетах на нього суттєво різняться. Залежно від мережі, виду філе та бренду вартість продукту може сильно варіюватися.

Сайт Новини.LIVE порівняв ціни у кількох популярних мережах та визначив, де найвигідніше купувати куряче філе.

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Де найвигідніше купувати куряче філе в українських супермаркетах

Ашан

В Ашані можна знайти різноманітні пропозиції курячого філе. Найдешевший варіант — охолоджене філе за ціною 15,99 грн за 100 г. Зараз діє знижка 6% до 22 січня. Дуже вигідна пропозиція, особливо враховуючи, що це охолоджений продукт. Інші варіанти, наприклад, копчено-варене філе, коштують дорожче — від 36,90 грн за 100 г.

Цены на куриное филе в Ашане
Ціни на куряче філе в Ашані. Фото: скриншот

Сільпо

У "Сільпо" ціни на куряче філе трохи вищі. Найдешевше охолоджене філе коштує 18,09 грн за 100 г, а домашнє куряче філе — 24,40 грн за 100 г. Також є різні варіанти в маринаді чи фарш із курячого філе, але ціни на них значно перевищують базові пропозиції.

Цены на куриное филе в Сильпо
Ціни на куряче філе в "Сільпо". Фото: скриншот

Varus

У "Варусі" пропонується кілька цікавих варіантів курячого філе. Охолоджене філе торгової марки "Наша Ряба" коштує від 174,90 грн за 1 кг. Є також дорожчі пропозиції, наприклад, органічне або запаковане філе від інших брендів, ціни яких стартують від 199 грн за 1 кг.

Цены на куриное филе в Варусе
Ціни на куряче філе у "Варусі". Фото: скриншот

АТБ

На момент аналізу в онлайн-магазині АТБ не було свіжого чи замороженого курячого філе. У наявності лише копчено-варене філе, ціна якого становить 297,49 грн за 1 кг. Таким чином, охолоджене або сире філе в АТБ шукати в онлайн-магазині немає сенсу.

Цены на куриное филе в АТБ
Ціни на куряче філе в АТБ. Фото: скриншот

Новус

У "Новусі" вибір курячого філе досить широкий, але ціни переважно знаходяться на середньому або високому рівні. Наприклад, охолоджене філе торгової марки "Епікур" коштує 219 грн за 1 кг. Також доступне охолоджене філе "Наша Ряба" за ціною 239 грн за 1 кг. Найдоступнішим варіантом є філе курячого стегна за ціною 189 грн за 1 кг.

Загалом, "Новус" пропонує продукти середньої та високої якості, але ціни тут вищі, ніж у більшості конкурентів.

Цены на куриное филе в Новусе
Ціни на куряче філе в "Новусі". Фото: скриншот

Для тих, хто хоче заощадити, найвигіднішим варіантом для купівлі курячого філе буде Ашан з ціною 15,99 грн за 100 грамів (159,90 грн/кг).

Нагадаємо, часто в супермаркетах можна зустріти знижки на різноманітні товари. Є можливість непогано зекономити, постійно відстежуючи акційні пропозиції.

Також ми писали, що сало є одним з найулюбленіших продуктів українців. В українських супермаркетах воно коштує від 200 грн за кілограм, але іноді ціна може доходити до 1 000 грн і більше.

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19:36 В Міноборони пояснили, чи зможуть студенти відмовитись від БЗВП

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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