Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Скидки в АТБ — какие товары можно купить гораздо дешевле arrow

Скидки в АТБ — какие товары можно купить гораздо дешевле

21 января 2025 14:09
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Акционные предложения в АТБ — как можно сэкономить на продуктах до 50%
Супермаркет "АТБ". Фото: Google Maps
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Магазины сети "АТБ" помогают сэкономить своим покупателям с помощью акционных карт от банков-партнеров. Можно приобрести разнообразные товары со значительными скидками, оплачивая покупки такой банковской картой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие товары с этой картой можно купить значительно дешевле.

Читайте также:

Как купить товары в АТБ со скидкой

Сеть супермаркетов предлагает оформить акционную карту в одном из банков-партнеров:

  • Monobank;
  • Raiffeisen Bank;
  • Укргазбанк;
  • Ощадбанк;
  • А-банк;
  • Sense Bank;

До 21 января включительно акции действуют на многие товары в разных категориях, начиная от средств для гигиены ротовой полости до конфет.

Акционные предложения товаров в супермаркете АТБ
Акционные предложения товаров в супермаркете АТБ. Фото: скриншот

Самыми интересными предложениями среди акционных позиций являются:

  • Консервы De Luxe Foods & Goods Selected Печень трески — старая цена 94,50 грн, новая цена 75,50 грн;
  • Паста зубная Lacalut White мультизащита (100 мл) — старая цена 124,40 грн, новая цена 89,90 грн;
  • Кондиционер для тканей Savex Soft Sunny (1,5 л) — старая цена 187,90 грн, новая цена 139,89 грн;
  • Икра Водный Мир Мойвы пробойная (100 г) — старая цена 75,80 грн, новая цена 48,90 грн;
  • Кефир "Ферма" (0,84 кг, 1%) — старая цена 54,90 грн, новая цена 40,50 грн.

Также до 2 февраля включительно действует еще одно акционное предложение по этой карте. Если вы заказываете продукты в онлайн-магазине "АТБ", то доставка при оплате будет бесплатной при условии, что общая сумма корзины составит от 1500 грн.

Напомним, можно существенно сэкономить на продуктах питания, если уметь отслеживать акционные предложения в супермаркетах. Учитывая постоянный рост цен, иногда экономить никогда не помешает.

Также мы писали, что куриные яйца являются одним из базовых продуктов в холодильниках каждого украинца. Исследование цен на продукт позволяет найти выгодные предложения в популярных супермаркетах и значительно сэкономить, особенно если найти поштучный вариант продажи.

продукты магазины АТБ цены акции супермаркет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:05 Попытался вывезти уклониста — как суд наказал водителя грузовика

21 января 2025

23:59 Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ

23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

Срочная новость

23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

23:33 Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:07 Поврежденные дома и пострадавшие — последствия обстрела Сумщины

23:01 В Киеве открыли фотовыставку по инициативе Ризатдиновой

22:59 Имеет ли родня право узнать результаты рассмотрения отсрочки

22:48 ТЦК отказал мужчине в отсрочке, но суд решил по-другому

00:05 Попытался вывезти уклониста — как суд наказал водителя грузовика

21 января 2025

23:59 Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ

23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

Срочная новость

23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

23:33 Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:07 Поврежденные дома и пострадавшие — последствия обстрела Сумщины

23:01 В Киеве открыли фотовыставку по инициативе Ризатдиновой

22:59 Имеет ли родня право узнать результаты рассмотрения отсрочки

22:48 ТЦК отказал мужчине в отсрочке, но суд решил по-другому

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать