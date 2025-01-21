Акционные предложения в АТБ — как можно сэкономить на продуктах до 50%

Скидки в АТБ — какие товары можно купить гораздо дешевле
Магазины сети "АТБ" помогают сэкономить своим покупателям с помощью акционных карт от банков-партнеров. Можно приобрести разнообразные товары со значительными скидками, оплачивая покупки такой банковской картой.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие товары с этой картой можно купить значительно дешевле.
Как купить товары в АТБ со скидкой
Сеть супермаркетов предлагает оформить акционную карту в одном из банков-партнеров:
- Monobank;
- Raiffeisen Bank;
- Укргазбанк;
- Ощадбанк;
- А-банк;
- Sense Bank;
До 21 января включительно акции действуют на многие товары в разных категориях, начиная от средств для гигиены ротовой полости до конфет.
Самыми интересными предложениями среди акционных позиций являются:
- Консервы De Luxe Foods & Goods Selected Печень трески — старая цена 94,50 грн, новая цена 75,50 грн;
- Паста зубная Lacalut White мультизащита (100 мл) — старая цена 124,40 грн, новая цена 89,90 грн;
- Кондиционер для тканей Savex Soft Sunny (1,5 л) — старая цена 187,90 грн, новая цена 139,89 грн;
- Икра Водный Мир Мойвы пробойная (100 г) — старая цена 75,80 грн, новая цена 48,90 грн;
- Кефир "Ферма" (0,84 кг, 1%) — старая цена 54,90 грн, новая цена 40,50 грн.
Также до 2 февраля включительно действует еще одно акционное предложение по этой карте. Если вы заказываете продукты в онлайн-магазине "АТБ", то доставка при оплате будет бесплатной при условии, что общая сумма корзины составит от 1500 грн.
Напомним, можно существенно сэкономить на продуктах питания, если уметь отслеживать акционные предложения в супермаркетах. Учитывая постоянный рост цен, иногда экономить никогда не помешает.
Также мы писали, что куриные яйца являются одним из базовых продуктов в холодильниках каждого украинца. Исследование цен на продукт позволяет найти выгодные предложения в популярных супермаркетах и значительно сэкономить, особенно если найти поштучный вариант продажи.
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