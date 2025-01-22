Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В АТБ снизили цены на продукты — что можно купить на 45% дешевле arrow

В АТБ снизили цены на продукты — что можно купить на 45% дешевле

22 января 2025 17:22
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Акционная неделя в АТБ — на какие товары действуют скидки до 45% до 28 января
Супермаркет "АТБ". Фото: Google Maps
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В сети супермаркетов "АТБ" продолжается еженедельная акция "Экономия", которая позволяет приобрести широкий ассортимент товаров по сниженным ценам. Акция продлится до 28 января, поэтому не стоит упускать возможность сэкономить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых интересных предложениях с недельной акции в АТБ.

Читайте также:

Какие товары продаются со скидкой в АТБ

Акция охватывает большой перечень товаров, в частности:

  • продукты питания;
  • напитки;
  • средства личной гигиены;
  • бытовая химия;
  • детские товары;
  • другие товары.

Мы сходили в один из супермаркетов "АТБ" и проверили, что продают по акции.

  • В АТБ снизили цены на продукты — что можно купить на 45% дешевле - фото 4
    Продукты в АТБ со скидками. Фото: Новини.LIVE
  • В АТБ снизили цены на продукты — что можно купить на 45% дешевле - фото 5
    Продукты в АТБ со скидками. Фото: Новини.LIVE
  • В АТБ снизили цены на продукты — что можно купить на 45% дешевле - фото 6
    Продукты в АТБ со скидками. Фото: Новини.LIVE
  • В АТБ снизили цены на продукты — что можно купить на 45% дешевле - фото 7
    Продукты в АТБ со скидками. Фото: Новини.LIVE
  • В АТБ снизили цены на продукты — что можно купить на 45% дешевле - фото 8
    Продукты в АТБ со скидками. Фото: Новини.LIVE
  • В АТБ снизили цены на продукты — что можно купить на 45% дешевле - фото 9
    Продукты в АТБ со скидками. Фото: Новини.LIVE
  • В АТБ снизили цены на продукты — что можно купить на 45% дешевле - фото 10
    Продукты в АТБ со скидками. Фото: Новини.LIVE
  • В АТБ снизили цены на продукты — что можно купить на 45% дешевле - фото 11
    Продукты в АТБ со скидками. Фото: Новини.LIVE
1 / 8

Самыми интересными предложениями по акции являются:

  • Пиво 2,25 л Черниговское Светлое ПЭТ — 51,90 грн (скидка 43%, старая цена 91,80 грн).
  • Пельмени 0,8 кг Ласунка "по-домашнему" — 79,90 грн (скидка 40%, старая цена 135.30 грн).
  • Мороженое 0,5 кг Laska Maximuse с шоколадной крошкой и кусочками печенья — 89,90 грн (скидка 40%, старая цена 151,70 грн).
  • Туалетная бумага 4 шт. Zewa Deluxe pure white 3 слоя — 79,90 грн (скидка 40%, старая цена 133,40 грн).
  • Шоколад 110 г Millennium Gold молочный с целыми лесными орехами — 44,90 грн (скидка 40%, старая цена 74,90 грн).
  • Майонез 0,56 кг Олис Провансаль Столовый 67% — 47,90 грн (скидка 39%, старая цена 78,60 грн).

В частности, среди акционных товаров еще очень много интересных и выгодных предложений.

Акционные предложения товаров в супермаркете АТБ
Акционные предложения товаров в супермаркете "АТБ". Фото: скриншот

Напомним, можно значительно сэкономить, если уметь отслеживать акционные предложения в супермаркетах. Зачастую это очень хороший способ не переплачивать за товары, особенно когда цены постоянно растут.

Также мы писали, что в каждом украинском супермаркете и магазине можно найти в продаже куриные яйца. Это базовый продукт, на котором также можно сэкономить, если знать, где самые низкие цены и отдавать предпочтение поштучному варианту продажи.

продукты акция магазины АТБ цены супермаркет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:26 В Киеве почтили погибших Героев Небесной Сотни — фоторепортаж

19:21 Осторожнее на дорогах — прогноз погоды во Львове на завтра

19:05 Зеленые и побитые — за сколько продают мандарины в супермаркетах

19:00 Психиатру-миллионеру из ВСУ избрали меру пресечения

Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:48 Зеленский ответил, ожидает ли Украина дальнейшей помощи США

18:33 Как получить отсрочку от мобилизации учителю — два условия

18:30 Киевлян предупредили о нестабильной погоде — прогноз на завтра

18:24 Ермак прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Трампа

18:22 ОМКФ-2025 — организаторы назвали место проведения

19:26 В Киеве почтили погибших Героев Небесной Сотни — фоторепортаж

19:21 Осторожнее на дорогах — прогноз погоды во Львове на завтра

19:05 Зеленые и побитые — за сколько продают мандарины в супермаркетах

19:00 Психиатру-миллионеру из ВСУ избрали меру пресечения

18:48 Зеленский ответил, ожидает ли Украина дальнейшей помощи США

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:33 Как получить отсрочку от мобилизации учителю — два условия

18:30 Киевлян предупредили о нестабильной погоде — прогноз на завтра

18:24 Ермак прокомментировал предстоящую встречу Зеленского и Трампа

18:22 ОМКФ-2025 — организаторы назвали место проведения

18:05 Понижающие коэффициенты и пенсии военных — что изменилось в 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Text

12:33 Нардеп объяснил, почему экономика России до сих пор не упала

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать