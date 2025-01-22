Акционная неделя в АТБ — на какие товары действуют скидки до 45% до 28 января

Супермаркет "АТБ". Фото: Google Maps

В сети супермаркетов "АТБ" продолжается еженедельная акция "Экономия", которая позволяет приобрести широкий ассортимент товаров по сниженным ценам. Акция продлится до 28 января, поэтому не стоит упускать возможность сэкономить.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых интересных предложениях с недельной акции в АТБ.

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Акция охватывает большой перечень товаров, в частности:

продукты питания;

напитки;

средства личной гигиены;

бытовая химия;

детские товары;

другие товары.

Мы сходили в один из супермаркетов "АТБ" и проверили, что продают по акции.

Продукты в АТБ со скидками. Фото: Новини.LIVE

Продукты в АТБ со скидками. Фото: Новини.LIVE

Продукты в АТБ со скидками. Фото: Новини.LIVE

Продукты в АТБ со скидками. Фото: Новини.LIVE

Продукты в АТБ со скидками. Фото: Новини.LIVE

Продукты в АТБ со скидками. Фото: Новини.LIVE

Продукты в АТБ со скидками. Фото: Новини.LIVE

Продукты в АТБ со скидками. Фото: Новини.LIVE 1 / 8

Самыми интересными предложениями по акции являются:

Пиво 2,25 л Черниговское Светлое ПЭТ — 51,90 грн (скидка 43%, старая цена 91,80 грн).

Пельмени 0,8 кг Ласунка "по-домашнему" — 79,90 грн (скидка 40%, старая цена 135.30 грн).

Мороженое 0,5 кг Laska Maximuse с шоколадной крошкой и кусочками печенья — 89,90 грн (скидка 40%, старая цена 151,70 грн).

Туалетная бумага 4 шт. Zewa Deluxe pure white 3 слоя — 79,90 грн (скидка 40%, старая цена 133,40 грн).

Шоколад 110 г Millennium Gold молочный с целыми лесными орехами — 44,90 грн (скидка 40%, старая цена 74,90 грн).

Майонез 0,56 кг Олис Провансаль Столовый 67% — 47,90 грн (скидка 39%, старая цена 78,60 грн).

В частности, среди акционных товаров еще очень много интересных и выгодных предложений.

Акционные предложения товаров в супермаркете "АТБ". Фото: скриншот

Напомним, можно значительно сэкономить, если уметь отслеживать акционные предложения в супермаркетах. Зачастую это очень хороший способ не переплачивать за товары, особенно когда цены постоянно растут.

Также мы писали, что в каждом украинском супермаркете и магазине можно найти в продаже куриные яйца. Это базовый продукт, на котором также можно сэкономить, если знать, где самые низкие цены и отдавать предпочтение поштучному варианту продажи.