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Контроля не будет — как изменится стоимость продуктов в 2025 году

27 января 2025 13:33
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цены на продукты в 2025 году — что подорожает для украинцев
Выпечка хлеба. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Цены на продукты в Украине будут расти уже с первого полугодия 2025 года. Ожидается, что магазины на 10-20% повысят ценники на подсолнечное и сливочное масло, тогда как килограмм гречки подорожает до 60 грн.

Об этом рассказала эксперт в области сельского хозяйства информационно-аналитического центра "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук.

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Какие продукты подорожают в 2025 году 

Эксперт считает, что вырастут цены на популярные среди украинцев продукты. Так, больше будем платить за:

  • хлеб (особенно за выпечку и лаваш); 
  • гречку;
  • морковь;
  • картофель;
  • капусту.

При этом куриные яйца продолжают дешеветь. Гук говорит, что сейчас активный спрос на рынке отсутствует, а срок годности товара ограничен, поэтому производители и пересматривают цены. И эксперт советует проверять срок годности яиц, если ценник на них подозрительно низкий.

Продукты на борщ обычно дорожают в преддверии весенней поры, однако не в этом сезоне.

"Осенний шок, когда лихорадило сегмент борщевого набора и все незлым тихим словом вспоминали жару, негативно повлиявшую на объемы производства овощей, плавно перерос в зимнее подорожание. Украинец готов платить 60 грн за овощи. Вспомните луковую эпопею, когда цена достигала почти сотни за кило. Платить, но за качественный продукт. Которого мало", — отметила она.

Лариса Гук считает, что в течение 2025 года ситуация на потребительском рынке будет такой:

  • спрос на крупы и макаронные изделия вырастет;
  • количество желающих иметь собственные обороты и выращивать овощи увеличится;
  • начнется развитие овощехранилищ, что будет поддерживать государство;

Почему цены на продукты растут

Национальный банк Украины несколько ошибся с предыдущими прогнозами, поскольку потребительские цены набирают обороты быстрее, чем предполагал регулятор. За динамикой цен наблюдают в Министерстве экономики, однако там пока не считают, что пришло время прибегнуть к дополнительному регулированию.

"Хотя чем выше цены — тем выгоднее официальному Киеву. Ответ скрывается в трех буквах — НДС. В каждом килограмме картофеля, колбасы, сала, хлеба скрывается налог на добавленную стоимость, а следовательно, наполнение казны", — сказала Гук.

Нарезной батон в декабре 2021 года можно было купить за 18 грн, а сейчас почти за 30 грн. Молоко только за 2024 год подорожало почти на 8 гривен за литр. Также огорчали потребителей цены на кофе и шоколад.

Однако если подорожание кофе или шоколада ощутила лишь часть украинцев, то цена на хлеб, картофель и яйца чувствительна для многих.

Овощи, фрукты, сахар, масло и мука оказались в зоне риска, потому что в них потребители нуждаются ежедневно. Но покупательная способность большинства украинцев на низком уровне, поэтому растет популярность простых продуктов.

Напомним, ранее редакция Новини.LIVE выяснила, в каком магазине выгоднее всего покупать яйца — один из самых популярных продуктов среди украинцев.

Также сообщалось, что в Украине в 2024 году существенно подорожал борщевой набор. На цены повлияли проблемы с урожаем.

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