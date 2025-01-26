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Час економії — що в Сільпо можна купити значно дешевше

26 січня 2025 14:09
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Значні знижки для українців — в якому супермаркеті найвигідніші пропозиції
Супермаркет "Сільпо". Фото: Google Maps
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Знижки завжди приваблюють увагу покупців, а цього разу мережа супермаркетів "Сільпо" пропонує цікаві акції на низку товарів. Серед всього асортименту можна знайти найбільш вигідні пропозиції зі значним зниженням ціни.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що в Сільпо продається найдешевше.

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Цього тижня "Сільпо" пропонує значні знижки на охолоджену форель. Ціни такі:

  • Філе охолоджене (100 г) — 79,90 грн (знижка 20%).
  • Філе зі шкірою (100 г) — 79,90 грн (знижка 20%).
  • Шматок охолоджений (100 г) — 51,90 грн (знижка 31%).
Скидки на форель в "Сильпо"
Знижки на форель в супермаркетах "Сільпо". Фото: скриншот

Для порівняння, в мережі "АТБ" також є форель, але ціни помітно вищі. Наприклад:

  • Форель 120 г с/к — 144,90 грн (зі знижкою 19%).
  • Форель 180 г слабосолена — 230,60 грн.
  • Форель 240 г філе-кусок — 259,50 грн (зі знижкою 17%).
Цены на форель в супермаркетах "АТБ"
Ціни на форель в супермаркетах "АТБ". Фото: скриншот

Пропозиція "Сільпо" наразі є вигіднішою.

Окрім риби, варто звернути увагу на такі акційні товари:

  • Молоко "Галичина" 2.5% (900 г) — 34,99 грн (-36%).
  • Сир "Philadelphia" оригінальний (175 г) — 99,90 грн (-45%, при купівлі 2 шт.).
  • Сир "Wloszczowa" типу швейцарського (300 г) — 119,90 грн (-45%).
  • Креветки Coldwater Prawns (200 г) — 109,00 грн (-39%).
  • Молоко згущене "Первомайський МКК" (440 г) — 54,99 грн (-44%).
  • Сметана "Галичина" 15% (300 г) — 41,99 грн (-21%).

Серед напоїв також є цікаві пропозиції:

  • Пиво Carlsberg Pilsner Export (0.5 л) — 24,99 грн (-42%).
  • Вино Piccini Pinot Grigio (0.75 л) — 179,00 грн (-40%).
  • Лікер Valhalla Herbal Shot (1 л) — 499,00 грн (-50%).
  • Captain Morgan Spiced Gold (1 л) — 549,00 грн (-27%).

Знижки діють також і на побутову хімію. Наприклад, мийний засіб Fairy "Зелене яблуко" (1 л) коштує 118,00 грн зі знижкою 41%.

Нагадаємо, курячі яйця є одним з базових продуктів у холодильниках українців. Редакція сайту Новини.LIVE проводила моніторинг цін та визначила, де нефасований продукт можна знайти найдешевше.

Також ми писали, що новорічні свята минули, а тому супермаркети починають встановлювати знижки на мандарини. Покупці повинні пам'ятати, що звертати увагу необхідно не лише на низькі ціни, а й на зовнішній вигляд продукту.

продукти ціни акції риба супермаркет Сільпо

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14:58 Смартфони з OLX — які моделі найкраще розглянути у 2025 році

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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