Значні знижки для українців — в якому супермаркеті найвигідніші пропозиції

Час економії — що в Сільпо можна купити значно дешевше
Знижки завжди приваблюють увагу покупців, а цього разу мережа супермаркетів "Сільпо" пропонує цікаві акції на низку товарів. Серед всього асортименту можна знайти найбільш вигідні пропозиції зі значним зниженням ціни.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що в Сільпо продається найдешевше.
Що в Сільпо віддають найдешевше
Цього тижня "Сільпо" пропонує значні знижки на охолоджену форель. Ціни такі:
- Філе охолоджене (100 г) — 79,90 грн (знижка 20%).
- Філе зі шкірою (100 г) — 79,90 грн (знижка 20%).
- Шматок охолоджений (100 г) — 51,90 грн (знижка 31%).
Для порівняння, в мережі "АТБ" також є форель, але ціни помітно вищі. Наприклад:
- Форель 120 г с/к — 144,90 грн (зі знижкою 19%).
- Форель 180 г слабосолена — 230,60 грн.
- Форель 240 г філе-кусок — 259,50 грн (зі знижкою 17%).
Пропозиція "Сільпо" наразі є вигіднішою.
Окрім риби, варто звернути увагу на такі акційні товари:
- Молоко "Галичина" 2.5% (900 г) — 34,99 грн (-36%).
- Сир "Philadelphia" оригінальний (175 г) — 99,90 грн (-45%, при купівлі 2 шт.).
- Сир "Wloszczowa" типу швейцарського (300 г) — 119,90 грн (-45%).
- Креветки Coldwater Prawns (200 г) — 109,00 грн (-39%).
- Молоко згущене "Первомайський МКК" (440 г) — 54,99 грн (-44%).
- Сметана "Галичина" 15% (300 г) — 41,99 грн (-21%).
Серед напоїв також є цікаві пропозиції:
- Пиво Carlsberg Pilsner Export (0.5 л) — 24,99 грн (-42%).
- Вино Piccini Pinot Grigio (0.75 л) — 179,00 грн (-40%).
- Лікер Valhalla Herbal Shot (1 л) — 499,00 грн (-50%).
- Captain Morgan Spiced Gold (1 л) — 549,00 грн (-27%).
Знижки діють також і на побутову хімію. Наприклад, мийний засіб Fairy "Зелене яблуко" (1 л) коштує 118,00 грн зі знижкою 41%.
Нагадаємо, курячі яйця є одним з базових продуктів у холодильниках українців. Редакція сайту Новини.LIVE проводила моніторинг цін та визначила, де нефасований продукт можна знайти найдешевше.
Також ми писали, що новорічні свята минули, а тому супермаркети починають встановлювати знижки на мандарини. Покупці повинні пам'ятати, що звертати увагу необхідно не лише на низькі ціни, а й на зовнішній вигляд продукту.
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