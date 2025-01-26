Значительные скидки для украинцев — в каком супермаркете самые выгодные предложения

Супермаркет "Сильпо". Фото: Google Maps

Скидки всегда привлекают внимание покупателей, а на этот раз сеть супермаркетов "Сильпо" предлагает интересные акции на ряд товаров. Среди всего ассортимента можно найти наиболее выгодные предложения со значительным снижением цены.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что в "Сильпо" продается дешевле всего.

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На этой неделе "Сильпо" предлагает значительные скидки на охлажденную форель. Цены следующие:

Филе охлажденное (100 г) — 79,90 грн (скидка 20%).

Филе с кожей (100 г) — 79,90 грн (скидка 20%).

Кусок охлажденный (100 г) — 51,90 грн (скидка 31%).

Знижки на форель в супермаркетах "Сильпо". Фото: скриншот

Для сравнения, в сети "АТБ" также есть форель, но цены заметно выше. Например:

Форель 120 г с/к — 144,90 грн (со скидкой 19%).

Форель 180 г слабосоленая — 230,60 грн.

Форель 240 г филе-кусок — 259,50 грн (со скидкой 17%).

Цены на форель в супермаркетах "АТБ". Фото: скриншот

Предложение "Сильпо" сейчас является более выгодным.

Кроме рыбы, стоит обратить внимание на такие акционные товары:

Молоко "Галичина" 2.5% (900 г) — 34,99 грн (-36%).

Сыр "Philadelphia" оригинальный (175 г) — 99,90 грн (-45%, при покупке 2 шт.).

Сыр "Wloszczowa" типа швейцарского (300 г) — 119,90 грн (-45%).

Креветки Coldwater Prawns (200 г) — 109,00 грн (-39%).

Молоко сгущенное "Первомайский МКК" (440 г) — 54,99 грн (-44%).

Сметана "Галичина" 15% (300 г) — 41,99 грн (-21%).

Среди напитков также есть интересные предложения:

Пиво Carlsberg Pilsner Export (0.5 л) — 24,99 грн (-42%).

Вино Piccini Pinot Grigio (0.75 л) — 179,00 грн (-40%).

Ликер Valhalla Herbal Shot (1 л) — 499,00 грн (-50%).

Captain Morgan Spiced Gold (1 л) — 549,00 грн (-27%).

Скидки действуют также и на бытовую химию. Например, моющее средство Fairy "Зеленое яблоко" (1 л) стоит 118,00 грн со скидкой 41%.

Напомним, куриные яйца являются одним из базовых продуктов в холодильниках украинцев. Редакция сайта Новини.LIVE проводила мониторинг цен и определила, где нефасованный продукт можно найти дешевле всего.

Также мы писали, что новогодние праздники прошли, а потому супермаркеты начинают устанавливать скидки на мандарины. Покупатели должны помнить, что обращать внимание необходимо не только на низкие цены, но и на внешний вид продукта.