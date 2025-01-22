Мандарини в Сільпо, Ашані, АТБ – скільки коштують і який мають вигляд (фото)

Мандарини. Фото: Новини.LIVE

Деякі супермаркети встановили знижки на мандарини, хоча в багатьох магазинах середня ціна за 1 кілограм перебуває на рівні 75-80 грн. Покупцям варто звертати увагу не лише на вартість, але й на зовнішній вигляд продукту. Бо десь мандарини візуально красиві та водночас недорогі, а в іншому місці продають ще зелені плоди.

Редакція Новини.LIVE дізналася актуальні ціни на мандарини в кількох популярних супермаркетах.

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Ми перевірили асортимент у Сільпо, АТБ й Ашані. В першому супермаркеті дуже багато нестиглих мандаринів, що видно по зеленому кольорі шкурки. Продають їх за 79,90 грн/кг (гібридний сорт "Муркот", виведений шляхом схрещування у 1913 році). Натомість відбірні іспанські мандарини (незелені та без жодної плямки) коштують вже 129 грн/кг.

Ціни на мандарини у Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Ціни на мандарини у Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Ціни на мандарини у Сільпо. Фото: Новини.LIVE

Ціни на мандарини у Сільпо. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Ми знайшли "Муркот" в АТБ, вартість 1 кілограма — 64,95 грн (знижка 14%). Враховуючи, що нестиглих мандаринів майже не було, ціна досить вигідна. Сорт приваблює споживачів легким очищенням, глянсовою кіркою та соковитою м'якоттю. Фрукти користуються попитом і через фінансову вигоду, і завдяки смаку.

Ціни на мандарини в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на мандарини в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на мандарини в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на мандарини в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Ашан запропонував відвідувачам кілька сортів мандарин:

Нова — 83,40 грн/кг;

Муркот — 89 грн/кг;

Клементин — 83,40 грн/кг.

Зовнішній вигляд фруктів вразив, але в негативну сторону. Чимало плодів були з дефектами на шкурці, плямами і слідами пошкоджень. Вистачало зелених мандаринів. Тож ціна не зовсім виправдана, враховуючи, що сорт "Муркот", наприклад, на 25 грн дешевший в АТБ, а виглядає значно краще.

Ціни на мандарини в Ашані. Фото: Новини.LIVE

Ціни на мандарини в Ашані. Фото: Новини.LIVE

Ціни на мандарини в Ашані. Фото: Новини.LIVE

Ціни на мандарини в Ашані. Фото: Новини.LIVE

Ціни на мандарини в Ашані. Фото: Новини.LIVE

Ціни на мандарини в Ашані. Фото: Новини.LIVE 1 / 6

Нагадаємо, українці можуть замінити дорогу червону рибу бюджетними альтернативами. В різних супермаркетах продають оселедець, хек і скумбрію за вигідними цінами. Треба лише порівнювати вартість перед походом у магазин, аби купити продукт із максимальною економією.

Також ми писали, що споживачам запропонували товари зі знижкою в АТБ. На вибір клієнтів — продукти харчування, а також непродовольчі вироби. Деякі позиції в асортименті коштували на 50% дешевше.