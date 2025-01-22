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Зелені та побиті — за скільки продають мандарини в супермаркетах

22 січня 2025 19:05
Єлизавета Супівська - редактор
Мандарини в Сільпо, Ашані, АТБ – скільки коштують і який мають вигляд (фото)
Мандарини. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Деякі супермаркети встановили знижки на мандарини, хоча в багатьох магазинах середня ціна за 1 кілограм перебуває на рівні 75-80 грн. Покупцям варто звертати увагу не лише на вартість, але й на зовнішній вигляд продукту. Бо десь мандарини візуально красиві та водночас недорогі, а в іншому місці продають ще зелені плоди.

Редакція Новини.LIVE дізналася актуальні ціни на мандарини в кількох популярних супермаркетах.

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Ми перевірили асортимент у Сільпо, АТБ й Ашані. В першому супермаркеті дуже багато нестиглих мандаринів, що видно по зеленому кольорі шкурки. Продають їх за 79,90 грн/кг (гібридний сорт "Муркот", виведений шляхом схрещування у 1913 році). Натомість відбірні іспанські мандарини (незелені та без жодної плямки) коштують вже 129 грн/кг.

  • Зелені та побиті — за скільки продають мандарини в супермаркетах - фото 1
    Ціни на мандарини у Сільпо. Фото: Новини.LIVE
  • Зелені та побиті — за скільки продають мандарини в супермаркетах - фото 2
    Ціни на мандарини у Сільпо. Фото: Новини.LIVE
  • Зелені та побиті — за скільки продають мандарини в супермаркетах - фото 3
    Ціни на мандарини у Сільпо. Фото: Новини.LIVE
  • Зелені та побиті — за скільки продають мандарини в супермаркетах - фото 4
    Ціни на мандарини у Сільпо. Фото: Новини.LIVE
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Ми знайшли "Муркот" в АТБ, вартість 1 кілограма — 64,95 грн (знижка 14%). Враховуючи, що нестиглих мандаринів майже не було, ціна досить вигідна. Сорт приваблює споживачів легким очищенням, глянсовою кіркою та соковитою м'якоттю. Фрукти користуються попитом і через фінансову вигоду, і завдяки смаку.

  • Зелені та побиті — за скільки продають мандарини в супермаркетах - фото 5
    Ціни на мандарини в АТБ. Фото: Новини.LIVE
  • Зелені та побиті — за скільки продають мандарини в супермаркетах - фото 6
    Ціни на мандарини в АТБ. Фото: Новини.LIVE
  • Зелені та побиті — за скільки продають мандарини в супермаркетах - фото 7
    Ціни на мандарини в АТБ. Фото: Новини.LIVE
  • Зелені та побиті — за скільки продають мандарини в супермаркетах - фото 8
    Ціни на мандарини в АТБ. Фото: Новини.LIVE
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Ашан запропонував відвідувачам кілька сортів мандарин:

  • Нова — 83,40 грн/кг;
  • Муркот — 89 грн/кг;
  • Клементин — 83,40 грн/кг.

Зовнішній вигляд фруктів вразив, але в негативну сторону. Чимало плодів були з дефектами на шкурці, плямами і слідами пошкоджень. Вистачало зелених мандаринів. Тож ціна не зовсім виправдана, враховуючи, що сорт "Муркот", наприклад, на 25 грн дешевший в АТБ, а виглядає значно краще.

  • Зелені та побиті — за скільки продають мандарини в супермаркетах - фото 9
    Ціни на мандарини в Ашані. Фото: Новини.LIVE
  • Зелені та побиті — за скільки продають мандарини в супермаркетах - фото 10
    Ціни на мандарини в Ашані. Фото: Новини.LIVE
  • Зелені та побиті — за скільки продають мандарини в супермаркетах - фото 11
    Ціни на мандарини в Ашані. Фото: Новини.LIVE
  • Зелені та побиті — за скільки продають мандарини в супермаркетах - фото 12
    Ціни на мандарини в Ашані. Фото: Новини.LIVE
  • Зелені та побиті — за скільки продають мандарини в супермаркетах - фото 13
    Ціни на мандарини в Ашані. Фото: Новини.LIVE
  • Зелені та побиті — за скільки продають мандарини в супермаркетах - фото 14
    Ціни на мандарини в Ашані. Фото: Новини.LIVE
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Нагадаємо, українці можуть замінити дорогу червону рибу бюджетними альтернативами. В різних супермаркетах продають оселедець, хек і скумбрію за вигідними цінами. Треба лише порівнювати вартість перед походом у магазин, аби купити продукт із максимальною економією.

Також ми писали, що споживачам запропонували товари зі знижкою в АТБ. На вибір клієнтів — продукти харчування, а також непродовольчі вироби. Деякі позиції в асортименті коштували на 50% дешевше.

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