Мандарины в Сильпо, Ашане, АТБ – сколько стоят и как выглядят (фото)

Мандарины. Фото: Новини.LIVE

Некоторые супермаркеты установили скидки на мандарины, хотя во многих магазинах средняя цена за 1 кг находится на уровне 75-80 грн. Покупателям следует обращать внимание не только на стоимость, но и на внешний вид продукта. Ведь где-то мандарины визуально красивые и вместе с тем недорогие, а в другом месте продают еще зеленые плоды.

Редакция Новини.LIVE узнала актуальные цены на мандарины в нескольких популярных супермаркетах.

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Мы проверили ассортимент в Сильпо, АТБ и Ашане. В первом супермаркете очень много незрелых мандаринов, что видно по зеленому цвету шкурки. Продают их за 79,90 грн/кг (гибридный сорт "Муркот", выведенный путем скрещивания в 1913 году). Отборные испанские мандарины (не зеленые и без пятнышка) стоят уже 129 грн/кг.

Цены на мандарины в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Цены на мандарины в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Цены на мандарины в Сильпо. Фото: Новини.LIVE

Цены на мандарины в Сильпо. Фото: Новини.LIVE 1/4 ​ 4

Мы нашли "Муркот" в АТБ, стоимость 1 килограмма — 64,95 грн (скидка 14%). Учитывая, что неспелых мандаринов почти не было, цена достаточно выгодная. Сорт привлекает потребителей легкой очисткой, глянцевой коркой и сочной мякотью. Фрукты пользуются спросом и из-за финансовой выгоды, и благодаря вкусу.

Цены на мандарины в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на мандарины в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на мандарины в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на мандарины в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1/4 ​ 4

Ашан предложил посетителям несколько сортов мандарина:

Нова — 83,40 грн/кг;

Муркот — 89 грн/кг;

Клементин — 83,40 грн/кг.

Внешний вид фруктов поразил, но в отрицательную сторону. Многие плоды были с дефектами на шкурке, пятнами и следами повреждений. Хватало зеленых мандаринов. Так что цена не совсем оправдана, учитывая, что сорт "Муркот", например, на 25 грн дешевле в АТБ, а выглядит гораздо лучше.

Цены на мандарины в Ашане. Фото: Новини.LIVE

Цены на мандарины в Ашане. Фото: Новини.LIVE

Цены на мандарины в Ашане. Фото: Новини.LIVE

Цены на мандарины в Ашане. Фото: Новини.LIVE

Цены на мандарины в Ашане. Фото: Новини.LIVE

Цены на мандарины в Ашане. Фото: Новини.LIVE 1/6 ​ 6

Напомним, украинцы могут заменить дорогую красную рыбу бюджетными альтернативами. В разных супермаркетах продают селедку, хек и скумбрию по выгодным ценам. Надо только сравнивать стоимость перед походом в магазин, чтобы купить продукт с максимальной экономией.

Также мы писали, что потребителям предложили товары со скидкой в АТБ. По выбору клиентов — продукты питания, а также непродовольственные изделия. Некоторые позиции в ассортименте стоили на 50% дешевле.