Сільпо, Варус, Метро – яку рибу дешево продають у супермаркетах

Бюджетна альтернатива — яку рибу вигідно купувати в супермаркетах
Лосось як джерело вітамінів групи В, якісного білку та Омега-3 має неабиякий попит в українців. Щоправда, часто смакувати рибою не вийде, бо її вартість немаленька. В супермаркетах продають доступні аналоги червоних сортів, не менш поживні, смачні та бюджетні.
Сайт Новини.LIVE розповідає, якими видами риби замінити лосось і скільки вони коштують у магазинах України.
Скільки коштує скумбрія
Перший замінник червоної риби — скумбрія. Вона також містить високоякісний білок, Омега-3, вітаміни B12 і D. Натомість коштує дешевше завдяки швидкому відновленню популяції та менш шкідливим методам вилову. В українських супермаркетах свіжоморожену рибу можна купити за (100 г):
- Варус — 15,90 грн;
- МегаМаркет — 18,90 грн;
- Сільпо — 19,90 грн;
- Новус — 19,90 грн;
- Ашан — 19,90 грн.
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Вартість скумбрії в супермаркетах України. Фото: скриншот
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Вартість скумбрії в супермаркетах України. Фото: скриншот
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Вартість скумбрії в супермаркетах України. Фото: скриншот
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Вартість скумбрії в супермаркетах України. Фото: скриншот
Скільки коштує хек
Наступний бюджетний аналог — хек. У рибі менша жирність і вміст Оомега-3 жирних кислот, але є багато мінералів і білка. З мікроелементів присутні селен, йод, вітаміни групи B (особливо B12), які підтримують функції нервової системи, обмін речовин і гормональний баланс. Плюс хек підійде людям, які дотримуються низькокалорійної дієти.
Купити 100 г свіжомороженої риби в різних супермаркетах України можна за такими цінами:
- Ашан — 14,40 грн;
- Сільпо — 14,40 грн;
- Новус — 14,40 грн;
- Варус — 15,90 грн;
- Метро — 16,40 грн;
- МегаМаркет — 17,90 грн.
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Вартість хека в супермаркетах України. Фото: скриншот
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Вартість хека в супермаркетах України. Фото: скриншот
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Вартість хека в супермаркетах України. Фото: скриншот
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Вартість хека в супермаркетах України. Фото: скриншот
Скільки коштує оселедець
Третій бюджетний аналог — оселедець. Його багатий склад поживних речовин порівнюють з лососем, тоді як ціна відчутно відрізняється. Окрім наявності високоякісного білка, вітамінів та Омега-3, оселедець ще здатен похвалитися меншим вмістом ртуті/токсинів. Він став хорошою альтернативою для покупців, які хочуть замінити червону рибу без втрати харчової цінності.
За 100 г слабосолоного продукту в супермаркетах доведеться заплатити:
- Варус — 15,90 грн;
- Сільпо — 19,90 грн;
- МегаМаркет — 21,50 грн;
- Новус — 22,90 грн;
- Метро — 22,90 грн.
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Вартість оселедця в супермаркетах України. Фото: скриншот
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Вартість оселедця в супермаркетах України. Фото: скриншот
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Вартість оселедця в супермаркетах України. Фото: скриншот
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Вартість оселедця в супермаркетах України. Фото: скриншот
Нагадаємо, оселедець не менш корисний, ніж дорога червона риба. Цей продукт є джерелом Омега-3, вітамінів C та B, повноцінного білка, антиоксидантів і мінералів. Натомість має менший вміст токсинів і коштує дешевше лосося.
Також ми писали, що варто регулярно перевіряти знижки в супермаркетах, аби економити на харчових продуктах. АТБ постійно встановлює акції та вигідні пропозиції, дозволяючи споживачам менше витрачати на купівлі базових товарів.
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