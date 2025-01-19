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Дешевая альтернатива — какую рыбу выгодно покупать в супермаркете

19 января 2025 16:05
Елизавета Супивская - редактор
Сильпо, Варус, Метро – какую рыбу дешево продают в супермаркетах
Супермаркет Варус в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

Лосось как источник витаминов группы В, качественного белка и Омега-3 пользуется большим спросом у украинцев. Правда, часто смаковать рыбой не получится, ведь ее стоимость немаленькая. В супермаркетах продают доступные аналоги красных сортов, не менее питательные, вкусные и бюджетные.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какими видами рыбы заменить лосось и сколько они стоят в магазинах Украины.

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Сколько стоит скумбрия

Первый заменитель красной рыбы — скумбрия. Она также содержит высококачественный белок, Омега-3, витамины B12 и D. Зато стоит дешевле благодаря быстрому восстановлению популяции и менее вредным методам вылова. В украинских супермаркетах свежемороженую рыбу можно купить за (100 г):

  • Варус — 15,90 грн;
  • МегаМаркет — 18,90 грн;
  • Сильпо — 19,90 грн;
  • Новус — 19,90 грн;
  • Ашан — 19,90 грн.
  • Дешевая альтернатива — какую рыбу выгодно покупать в супермаркете - фото 1
    Стоимость скумбрии в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Дешевая альтернатива — какую рыбу выгодно покупать в супермаркете - фото 2
    Стоимость скумбрии в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Дешевая альтернатива — какую рыбу выгодно покупать в супермаркете - фото 3
    Стоимость скумбрии в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Дешевая альтернатива — какую рыбу выгодно покупать в супермаркете - фото 4
    Стоимость скумбрии в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
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Сколько стоит хек

Следующий бюджетный аналог — хек. В рыбе меньшая жирность и содержание Омега-3 жирных кислот, но есть много минералов и белка. Из микроэлементов присутствуют селен, йод, витамины группы B (особенно B12), которые поддерживают функции нервной системы, обмен веществ и гормональный баланс. Плюс хек подойдет людям, которые придерживаются низкокалорийной диеты.

Купить 100 г свежемороженой рыбы в разных супермаркетах Украины можно по таким ценам:

  • Ашан — 14,40 грн;
  • Сильпо — 14,40 грн;
  • Новус — 14,40 грн;
  • Варус — 15,90 грн;
  • Метро — 16,40 грн;
  • МегаМаркет — 17,90 грн.
  • Дешевая альтернатива — какую рыбу выгодно покупать в супермаркете - фото 5
    Стоимость хека в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Дешевая альтернатива — какую рыбу выгодно покупать в супермаркете - фото 6
    Стоимость хека в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Дешевая альтернатива — какую рыбу выгодно покупать в супермаркете - фото 7
    Стоимость хека в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Дешевая альтернатива — какую рыбу выгодно покупать в супермаркете - фото 8
    Стоимость хека в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
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Сколько стоит сельдь

Третий бюджетный аналог — сельдь. Ее богатый состав питательных веществ сравнивают с лососем, тогда как цена ощутимо отличается. Кроме наличия высококачественного белка, витаминов и Омега-3, сельдь еще способна похвастаться меньшим содержанием ртути/токсинов. Она стала хорошей альтернативой для покупателей, которые хотят заменить красную рыбу без потери пищевой ценности.

За 100 г слабосоленого продукта в супермаркетах придется заплатить:

  • Варус — 15,90 грн;
  • Сильпо — 19,90 грн;
  • МегаМаркет — 21,50 грн;
  • Новус — 22,90 грн;
  • Метро — 22,90 грн.
  • Дешевая альтернатива — какую рыбу выгодно покупать в супермаркете - фото 9
    Стоимость сельди в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Дешевая альтернатива — какую рыбу выгодно покупать в супермаркете - фото 10
    Стоимость сельди в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Дешевая альтернатива — какую рыбу выгодно покупать в супермаркете - фото 11
    Стоимость сельди в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Дешевая альтернатива — какую рыбу выгодно покупать в супермаркете - фото 12
    Стоимость сельди в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
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Напомним, сельдь не менее полезна, чем дорогая красная рыба. Этот продукт является источником Омега-3, витаминов C и B, полноценного белка, антиоксидантов и минералов. Зато имеет меньшее содержание токсинов и стоит дешевле лосося.

Также мы писали, что стоит регулярно проверять скидки в супермаркетах, дабы экономить на продуктах питания. АТБ постоянно устанавливает акции и выгодные предложения, позволяя потребителям меньше тратить на покупку базовых товаров.

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23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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