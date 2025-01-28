Цены на куриные яйца в АТБ – что произошло со стоимостью продукта

Куриные яйца. Фото: Новини.LIVE

Один из базовых продуктов питания — куриные яйца — значительно подорожал в 2024 году. Некоторые супермаркеты продают их поштучно, что позволяет экономить. Иногда удается купить десяток яиц менее чем за 30 грн, тогда как средняя стоимость упаковки достигает более 60 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят куриные яйца в сети супермаркетов АТБ.

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Согласно данным портала Минфин, по состоянию на 28 января 2025 года продукт разных производителей продают в среднем по таким ценам:

"Квочка" (С1 10 шт) — 61,05 грн;

"Ясенсвит" (С1 10 шт) — 69,23 грн;

"Ясенсвит" (С1 18 шт) — 120,27 грн;

"Ясенсвит" (С1 30 шт) — 200,55 грн.

Редакция Новини.LIVE посетила магазин "АТБ" в Киеве и узнала, сколько стоят куриные яйца. Поштучно приобрести товар 1 категории можно за 3,99 грн, следовательно десяток обойдется потребителям в 39,90 грн.

Это одно из наиболее выгодных предложений на украинском рынке, потому что другие популярные супермаркеты продают яйца 1 категории за 5-6 грн.

Цена нефасованных куриных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Плюс АТБ предлагает клиентам фасованные яйца от разных производителей, но покупать упаковку из 10 штук финансово невыгодно. За самую дешевую позицию — торговую марку "Своя линия" — нужно заплатить 48,90 грн, за самую дорогую — "Ясенсвит" — 64,40 грн.

Для экономии средств надо обращать внимание на нефасованные куриные яйца, тогда удастся приобрести больше продукта за имеющуюся сумму денег.

Стоимость фасованных куриных яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Кстати, товар поштучно реализуют не во всех супермаркетах. На сайте Сильпо нет такой позиции в ассортименте по состоянию на 28 января, но в некоторых торговых точках по Украине их можно найти.

Напомним, в нескольких украинских супермаркетах можно приобрести молоко дешевле. В Новусе продают упаковку объемом 900 мл за 32,69 грн, в Ашане — за 33,20 грн, в Сильпо — за 33,99 грн.

Также мы писали, что эксперты прогнозируют рост цен на продукты питания уже в первом полугодии 2025 года. Предполагается, что подсолнечное масло подорожает в магазинах на 10-20%, как и сливочное масло. А килограмм гречки будет стоить ориентировочно 60 грн.