Сільпо, Новус, АТБ, Ашан – де шукати найдешевше молоко у січні 2025

Молоко в супермаркеті. Фото: Freepik

Молочні продукти сильно виросли в ціні протягом 2024 року. В деяких супермаркетах завдяки знижкам та акційним пропозиціям можна купити товар значно дешевше, тож не завадить відстежувати вигідні періоди.

Редакція Новини.LIVE перевірила, скільки коштує пастеризоване молоко в різних магазинах і знайшла найдешевші варіанти.

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Згідно з даними порталу Мінфін, середня вартість молока (900 мл) становить 54,35 грн у січні 2025 року. Індекс споживчих цін у поточному місяці склав 105,93%. Порівняно з груднем, показники виросли на 5,93%. Враховуючи планомірне дорожчання продукту, не завадить дізнатися, в якому супермаркеті можна придбати бюджетне молоко і трохи зекономити.

Ми з’ясували, що максимальну вигоду споживачі отримають в Новусі. Станом на 27 січня пастеризоване молоко 2,6% коштує 32,69 грн (900 г), що є найнижчою ціною серед популярних мереж супермаркетів. Для порівняння, найдешевший продукт в МегаМаркеті продають за 42 грн (900 г). Тобто різниця становить майже 10 грн для бюджетних позицій.

Вартість бюджетного молока у Новусі. Фото: скриншот

В інших супермаркетах ціни на молоко досягли такого значення:

Ашан — 33,20 грн (920 г);

Сільпо — 33,99 грн (920 г);

АТБ — 36,90 грн (900 г);

Метро — 37,90 грн (1 кг);

Варус — 38,50 грн (900 г).

Ціни на молоко в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на молоко в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на молоко в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на молоко в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на молоко в супермаркетах України. Фото: скриншот

Ціни на молоко в супермаркетах України. Фото: скриншот 1 / 6

Зауважимо, на початку січня закупівельні ціни на молоко знизились, що є традиційним наслідком падіння попиту з боку молокопереробних підприємств після різдвяно-новорічних свят. Але у 2025 році потрібно готуватися до дорожчання продукту в магазинах через зростання виробничих витрат.

У разі повернення дефіциту електроенергії та відновлення графіків відключення світла вартість товару різко підскочить, адже постачальникам і продавцям доведеться використовувати генератори для підтримки роботи холодильників. Експерти зауважують, що уникнути цінових коливань у молочній галузі в майбутньому допоможе запровадження пільг для виробників.

Нагадаємо, молочні продукти значно подорожчали в Україні наприкінці 2024 року. За словами директора Асоціації виробників молока Олени Жупінас, тільки в останній місяць осені пастеризоване молоко 2,5% виросло в ціні на 19,4%.

Також ми писали, в якому українському супермаркеті найбільш вигідно купувати курятину. Відслідковуючи знижки на продукти харчування, можна істотно економити на шопінгу.