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Самое дешевое молоко за 32,69 грн — в каком супермаркете искать

27 января 2025 17:18
Елизавета Супивская - редактор
Сильпо, Новус, АТБ, Ашан – где искать самое дешевое молоко в январе 2025
Молоко в супермаркете. Фото: Freepik
Елизавета Супивская - редактор

Молочные продукты сильно выросли в цене в течение 2024 года. В некоторых супермаркетах благодаря скидкам и акционным предложениям можно купить товар значительно дешевле, поэтому не помешает отслеживать выгодные периоды.

Редакция Новини.LIVE проверила, сколько стоит пастеризованное молоко в разных магазинах, и нашла самые дешевые варианты.

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Согласно данным портала Минфин, средняя стоимость молока (900 мл) составляет 54,35 грн в январе 2025 года. Индекс потребительских цен в текущем месяце составил 105,93%. По сравнению с декабрем, показатели выросли на 5,93%. Учитывая планомерное подорожание продукта, не помешает узнать, в каком супермаркете можно приобрести бюджетное молоко и немного сэкономить.

Мы выяснили, что максимальную выгоду потребители получат в Новусе. По состоянию на 27 января пастеризованное молоко 2,6% стоит 32,69 грн (900 г), что является самой низкой ценой среди популярных сетей супермаркетов. Для сравнения, самый дешевый продукт в МегаМаркете продают за 42 грн (900 г). То есть разница составляет почти 10 грн для бюджетных позиций.

Самое дешевое молоко за 32,69 грн — в каком супермаркете искать - фото 1
Стоимость бюджетного молока в Новусе. Фото: скриншот

В других супермаркетах цены на молоко достигли такого значения:

  • Ашан — 33,20 грн (920 г);
  • Сильпо — 33,99 грн (920 г);
  • АТБ — 36,90 грн (900 г);
  • Метро — 37,90 грн (1 кг);
  • Варус — 38,50 грн (900 г);
  • Самое дешевое молоко за 32,69 грн — в каком супермаркете искать - фото 2
    Цены на молоко в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Самое дешевое молоко за 32,69 грн — в каком супермаркете искать - фото 3
    Цены на молоко в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Самое дешевое молоко за 32,69 грн — в каком супермаркете искать - фото 4
    Цены на молоко в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Самое дешевое молоко за 32,69 грн — в каком супермаркете искать - фото 5
    Цены на молоко в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Самое дешевое молоко за 32,69 грн — в каком супермаркете искать - фото 6
    Цены на молоко в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
  • Самое дешевое молоко за 32,69 грн — в каком супермаркете искать - фото 7
    Цены на молоко в супермаркетах Украины. Фото: скриншот
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Отметим, в начале января закупочные цены на молоко снизились, что является традиционным следствием падения спроса со стороны молокоперерабатывающих предприятий после рождественско-новогодних праздников. Но в 2025 году нужно готовиться к удорожанию продукта в магазинах из-за роста производственных затрат.

В случае возвращения дефицита электроэнергии и возобновления графиков отключения света стоимость товара резко подскочит, ведь поставщикам и продавцам придется использовать генераторы для поддержания работы холодильников. Эксперты отмечают, что избежать ценовых колебаний в молочной отрасли в будущем поможет введение льгот для производителей.

Напомним, молочные продукты значительно подорожали в Украине в конце 2024 года. По словам директора Ассоциации производителей молока Елены Жупинас, только в последний месяц осени пастеризованное молоко 2,5% выросло в цене на 19,4%.

Также мы писали, в каком украинском супермаркете наиболее выгодно покупать курятину. Отслеживая скидки на продукты питания, можно существенно экономить на шопинге.

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