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Секрети економії — в якому супермаркеті найдешевша курятина

26 січня 2025 17:12
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
В АТБ, Сільпо чи Варусі — де продається найдешевше куряче м'ясо
Куряче м'ясо у прянощах. Фото: Freepik
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Куряче м'ясо — один із найпопулярніших продуктів у раціоні українців. Воно доступне, корисне й універсальне в приготуванні. Проте, ціни на куряче філе, стегна чи гомілки суттєво відрізняються залежно від супермаркету.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в якому українському супермаркеті найдешевше куряче м'ясо.

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АТБ

АТБ славиться доступними цінами та регулярними знижками. Проте, в онлайн-магазині деякі товари, на жаль, позначені як "немає в наявності".

Куряче філе:

У продажу за ціною 201,99 грн/кг (зі знижкою -18% — 164,89 грн/кг). Наразі відсутнє в онлайн-магазині, але, ймовірно, є у фізичних точках.

Куряче стегно:

Ціна 159,49 грн/кг (зі знижкою -15% — 135,49 грн/кг). Також позначено як "немає в наявності" онлайн.

Курячі гомілки:

У газовій упаковці ціна 159,49 грн/кг (зі знижкою -15% — 135,49 грн/кг). Інші гомілки пропонуються від 122,99 грн/кг, але також недоступні онлайн.

  • Ціни на курячі стегна в АТБ
    Ціни на курячі стегна в АТБ. Фото: скриншот
  • Ціни на курячі гомілки в АТБ
    Ціни на курячі гомілки в АТБ. Фото: скриншот
  • Ціни на куряче філе в АТБ
    Ціни на куряче філе в АТБ. Фото: скриншот
1 / 3

Якщо у вас є доступ до фізичних магазинів АТБ, це чудова можливість знайти дешеве куряче м'ясо, особливо з урахуванням знижок.

Сільпо

Сільпо пропонує широкий вибір продукції, включаючи домашнє куряче м'ясо, а також часто проводить акції.

Куряче філе:

Домашнє філе продається за ціною 169,90 грн/кг (зі знижкою -15%).

Куряче стегно:

Домашнє стегно коштує 152,90 грн/кг, у звичайному маринаді ціна становить 194,90 грн/кг.

Курячі гомілки:

Домашні гомілки коштують 89,90 грн/кг. Гомілки в маринаді (барбекю або апельсиновий) продаються від 109,90 грн/кг.

  • Ціни на куряче філе в Сільпо
    Ціни на куряче філе в Сільпо. Фото: скриншот
  • Ціни на курячі гомілки в Сільпо
    Ціни на курячі гомілки в Сільпо. Фото: скриншот
  • Ціни на курячі стегна в Сільпо
    Ціни на курячі стегна в Сільпо. Фото: скриншот
1 / 3

Для тих, хто шукає якісне домашнє м'ясо за середніми цінами, Сільпо може стати ідеальним вибором.

Варус

У Варусі можна знайти як стандартне куряче м’ясо, так і мариновані варіанти. Магазин також регулярно проводить знижки.

Куряче філе:

Вартість вагового філе становить 201,90 грн/кг.

Куряче стегно:

Домашнє стегно коштує 155,90 грн/кг. Варіант у томатному маринаді продається за 194,90 грн/кг.

Курячі гомілки:

Домашні гомілки в магазині можна знайти за ціною 139,90 грн/кг. У маринаді (барбекю, апельсин) ціна становить 109,90 грн/кг.

  • Ціни на курячі гомілки в Варусі
    Ціни на курячі гомілки в Варусі. Фото: скриншот
  • Ціни на курячі стегна в Варусі
    Ціни на курячі стегна в Варусі. Фото: скриншот
  • Ціни на куряче філе в Варусі
    Ціни на куряче філе в Варусі. Фото: скриншот
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Таким чином, АТБ знову є лідером серед супермаркетів з найнижчими цінами на куряче філе та стегна, проте мається один недолік, який полягає у відсутності продуктів в онлайн-магазині, що означає, що у фізичних магазинах ціни можуть відрізнятися.

Своєю чергою, у Сільпо можна знайти домашні гомілки за найкращими цінами, а також доступні курячі стегна. Варус має найвищі ціни на куряче філе.

Нагадаємо, можна значно зекономити кошти, якщо регулярно перевіряти знижки та акційні пропозиції в супермаркетах. Процес закупок може стати набагато приємнішим, якщо купувати звичні товари за зниженими цінами.

Також ми писали, що у холодильнику будь-якого українця можна знайти базові продукти, одним з яких є курячі яйця. Редакція сайту Новини.LIVE проводила моніторинг цін на них та визначила, в якому супермаркеті продукт продається найдешевше.

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18:12 Арахамія був на інавгурації Трампа — що це означає для України

17:56 Затримання на автостанції Привоз — поліція дала подробиці

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:51 Поверніть тата — у Харкові діти вийшли на підтримку полонених

17:27 У Китаї скульптур зобразив Трампа у вигляді Будди — фото

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