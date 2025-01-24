Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Гарячі знижки на продукти — в яких супермаркетах дешевше на 50% arrow

Гарячі знижки на продукти — в яких супермаркетах дешевше на 50%

24 січня 2025 18:34
Єлизавета Супівська - редактор
Знижки в АТБ і Сільпо – які товари віддають на 40-50% дешевше
Супермаркет у Києві. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Для економії коштів необхідно регулярно перевіряти акційні пропозиції в супермаркетах. Популярні мережі постійно знижують ціни на продукти, дозволяючи споживачам купувати затребувані товари дешевше. Інколи вдається "урвати" великі знижки, з якими процес шопінгу стає набагато приємнішим.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких супермаркетах продукти віддають майже задарма.

Читайте також:

Акції в Сільпо

Мережа встановлює знижки на різноманітні товари, часто вони доходять до 50%. Тобто є змога придбати щось із асортименту вдвічі дешевше. І замість однієї позиції коштів вистачить на дві. Наприклад, станом на 24 січня українцям дозволяють зекономити чималу суму на таких продуктах:

  • кабаноси Delicate курячі — 44,99 грн замість 79,99 грн;
  • сир Wloszczowa Влощовський з коров'ячого молока — 119 грн замість 219 грн;
  • кава мелена Ambassador Strong — 119 грн замість 219 грн;
  • масло вершкове Valio несолоне 82% — 129 грн замість 229 грн;
  • сир Coburger для запікання з соусом 45% — 149 грн замість 294 грн;
  • лікер Valhalla Herbal Shot — 499 грн замість 999 грн.

 

Гарячі знижки на продукти — в яких супермаркетах дешевше на 50% - фото 1
Знижки в супермаркеті "Сільпо". Фото: скриншот

Знижки в АТБ

Інший популярний супермаркет — АТБ — забезпечує покупців великими знижками майже на весь асортимент. Зі щотижневою акцією "Економія" українці можуть витрачати на товари на 40% менше, ніж зазвичай. В переліку доступних продуктів буквально все: вафлі, вино, ікра та рибна паста, йогурти, кава, ковбаса, м'ясні напівфабрикати, майонез, печиво, морозиво, нарізки та делікатеси тощо.

Споживачам запропонували такі товари з максимальною вигодою:

  • кетчуп "Оліс Шашличний" — 16,30 грн замість 26,70 грн;
  • майонез "Оліс Провансаль Столовий" 67% — 27,80 грн замість 45,70 грн;
  • шоколад Millennium Gold молочний із мигдалем — 44,90 грн замість 74,90 грн;
  • пиво "Чернігівське Світле" — 51,90 грн замість 91,80 грн;
  • виріб фаршевий "Ковбасний ряд/Розумний вибір" — 51,90 грн замість 86,70 грн;
  • пельмені "Ласунка "по-домашньому" — 79,90 грн замість 135,30 грн;
  • морозиво Laska Maximuse із шоколадною крихтою та шматочками печива — 89,90 грн замість 151,70 грн.

 

Гарячі знижки на продукти — в яких супермаркетах дешевше на 50% - фото 2
Знижки в супермаркеті "АТБ". Фото: скриншот

Нагадаємо, редакція Новини.LIVE дізналася, скільки коштують нефасовані курячі яйця 1 категорії в супермаркетах мережі "АТБ". Станом на 23 січня одну штуку продавали за 4,07 грн, хоча за тиждень до цього вартість перебувала на рівні 3,89 грн/шт. або 38,90 грн/десяток. Тобто всього за 7 днів ціна піднялася.

Також ми писали, скільки коштує 1 кілограм мандаринів у різних супермаркетах України. Знижки запровадили в АТБ, де товар продавали за 64,95 грн/кг (сорт "Муркот). У Сільпо фрукти цього ж сорту коштували 79,90 грн/кг, а Ашані — 89 грн/кг.

товари магазини покупки акції супермаркет

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:23 В ЄС запрацює новий фінмоніторинг — кому готуватися до змін

19:21 Київстар націлився купити Uklon — в яку вартість оцінюють

Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

19:15 Метро на Троєщину — Бахматов вразив сумою витрат на проєктування

19:02 Борги за комуналку — за яку суму можуть конфіскувати житло у 2025

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:41 Вінничанин намагався вивезти трьох одеситів за кордон

18:34 Гарячі знижки на продукти — в яких супермаркетах дешевше на 50%

18:30 На Львівщині курсантка допомагала ФСБ і готувала удар по казармах

18:25 Через вибух на Одещині загинув чоловік — що відомо

18:10 Тисяча Зеленського через Укрпошту — як оформити допомогу

19:23 В ЄС запрацює новий фінмоніторинг — кому готуватися до змін

19:21 Київстар націлився купити Uklon — в яку вартість оцінюють

19:15 Метро на Троєщину — Бахматов вразив сумою витрат на проєктування

19:02 Борги за комуналку — за яку суму можуть конфіскувати житло у 2025

18:41 Вінничанин намагався вивезти трьох одеситів за кордон

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:34 Гарячі знижки на продукти — в яких супермаркетах дешевше на 50%

18:30 На Львівщині курсантка допомагала ФСБ і готувала удар по казармах

18:25 Через вибух на Одещині загинув чоловік — що відомо

18:10 Тисяча Зеленського через Укрпошту — як оформити допомогу

18:06 В МЗС лайливо відреагували на вимогу РФ не брати Україну в НАТО

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати