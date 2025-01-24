Знижки в АТБ і Сільпо – які товари віддають на 40-50% дешевше

Супермаркет у Києві. Фото: Google Maps

Для економії коштів необхідно регулярно перевіряти акційні пропозиції в супермаркетах. Популярні мережі постійно знижують ціни на продукти, дозволяючи споживачам купувати затребувані товари дешевше. Інколи вдається "урвати" великі знижки, з якими процес шопінгу стає набагато приємнішим.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких супермаркетах продукти віддають майже задарма.

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Акції в Сільпо

Мережа встановлює знижки на різноманітні товари, часто вони доходять до 50%. Тобто є змога придбати щось із асортименту вдвічі дешевше. І замість однієї позиції коштів вистачить на дві. Наприклад, станом на 24 січня українцям дозволяють зекономити чималу суму на таких продуктах:

кабаноси Delicate курячі — 44,99 грн замість 79,99 грн;

сир Wloszczowa Влощовський з коров'ячого молока — 119 грн замість 219 грн;

кава мелена Ambassador Strong — 119 грн замість 219 грн;

масло вершкове Valio несолоне 82% — 129 грн замість 229 грн;

сир Coburger для запікання з соусом 45% — 149 грн замість 294 грн;

лікер Valhalla Herbal Shot — 499 грн замість 999 грн.

Знижки в супермаркеті "Сільпо". Фото: скриншот

Знижки в АТБ

Інший популярний супермаркет — АТБ — забезпечує покупців великими знижками майже на весь асортимент. Зі щотижневою акцією "Економія" українці можуть витрачати на товари на 40% менше, ніж зазвичай. В переліку доступних продуктів буквально все: вафлі, вино, ікра та рибна паста, йогурти, кава, ковбаса, м'ясні напівфабрикати, майонез, печиво, морозиво, нарізки та делікатеси тощо.

Споживачам запропонували такі товари з максимальною вигодою:

кетчуп "Оліс Шашличний" — 16,30 грн замість 26,70 грн;

майонез "Оліс Провансаль Столовий" 67% — 27,80 грн замість 45,70 грн;

шоколад Millennium Gold молочний із мигдалем — 44,90 грн замість 74,90 грн;

пиво "Чернігівське Світле" — 51,90 грн замість 91,80 грн;

виріб фаршевий "Ковбасний ряд/Розумний вибір" — 51,90 грн замість 86,70 грн;

пельмені "Ласунка "по-домашньому" — 79,90 грн замість 135,30 грн;

морозиво Laska Maximuse із шоколадною крихтою та шматочками печива — 89,90 грн замість 151,70 грн.

Знижки в супермаркеті "АТБ". Фото: скриншот

Нагадаємо, редакція Новини.LIVE дізналася, скільки коштують нефасовані курячі яйця 1 категорії в супермаркетах мережі "АТБ". Станом на 23 січня одну штуку продавали за 4,07 грн, хоча за тиждень до цього вартість перебувала на рівні 3,89 грн/шт. або 38,90 грн/десяток. Тобто всього за 7 днів ціна піднялася.

Також ми писали, скільки коштує 1 кілограм мандаринів у різних супермаркетах України. Знижки запровадили в АТБ, де товар продавали за 64,95 грн/кг (сорт "Муркот). У Сільпо фрукти цього ж сорту коштували 79,90 грн/кг, а Ашані — 89 грн/кг.