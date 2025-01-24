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Горячие скидки на продукты — в каких супермаркетах дешевле на 50%

24 января 2025 18:34
Елизавета Супивская - редактор
Скидки в АТБ и Сильпо – какие товары отдают на 40-50% дешевле
Супермаркет в Киеве. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Для экономии денег необходимо регулярно проверять акционные предложения в супермаркетах. Популярные сети постоянно снижают цены на продукты, позволяя потребителям покупать востребованные товары дешевле. Иногда удается "урвать" большие скидки, с которыми процесс шопинга становится намного приятнее.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких супермаркетах продукты отдают почти даром.

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Сеть устанавливает скидки на различные товары, часто они доходят до 50%. То есть есть возможность приобрести что-то из ассортимента вдвое дешевле. И вместо одной позиции денег хватит на две. Например, по состоянию на 24 января украинцам позволяют сэкономить немалую сумму на таких продуктах:

  • кабаносы Delicate куриные — 44,99 грн вместо 79,99 грн;
  • сыр Wloszczowa Влощовский из коровьего молока — 119 грн вместо 219 грн;
  • кофе молотый Ambassador Strong — 119 грн вместо 219 грн;
  • масло сливочное Valio несоленое 82% — 129 грн вместо 229 грн;
  • сыр Coburger для запекания с соусом 45% — 149 грн вместо 294 грн;
  • ликер Valhalla Herbal Shot — 499 грн вместо 999 грн.

 

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Знайки в супермаркете "Сильпо". Фото: скриншот

Скидки в АТБ

Другой популярный супермаркет — "АТБ" — обеспечивает покупателей большими скидками почти на весь ассортимент. С еженедельной акцией "Экономия" украинцы могут тратить на товары на 40% меньше, чем обычно. В перечне доступных продуктов буквально все: вафли, вино, икра и рыбная паста, йогурты, кофе, колбаса, мясные полуфабрикаты, майонез, печенье, мороженое, нарезки и деликатесы и т.д.

Потребителям предложили такие товары с максимальной выгодой:

  • кетчуп "Олис Шашлычный" — 16,30 грн вместо 26,70 грн;
  • майонез "Олис Провансаль Столовый" 67% — 27,80 грн вместо 45,70 грн;
  • шоколад Millennium Gold молочный с миндалем — 44,90 грн вместо 74,90 грн;
  • пиво "Черниговское Светлое" — 51,90 грн вместо 91,80 грн;
  • изделие фаршевое "Колбасный ряд/Разумный выбор" — 51,90 грн вместо 86,70 грн;
  • пельмени "Лакомка "по-домашнему" — 79,90 грн вместо 135,30 грн;
  • мороженое Laska Maximuse с шоколадной крошкой и кусочками печенья — 89,90 грн вместо 151,70 грн.

 

Горячие скидки на продукты — в каких супермаркетах дешевле на 50% - фото 2
Знижки в супермаркете "АТБ". Фото: скриншот

Напомним, редакция Новини.LIVE узнала, сколько стоят нефасованные куриные яйца 1 категории в супермаркетах сети "АТБ". По состоянию на 23 января одну штуку продавали за 4,07 грн, хотя за неделю до этого стоимость находилась на уровне 3,89 грн/шт. или 38,90 грн/десяток. То есть всего за 7 дней цена поднялась.

Также мы писали, сколько стоит 1 килограмм мандаринов в разных супермаркетах Украины. Скидки ввели в "АТБ", где товар продавали за 64,95 грн/кг (сорт "Муркот). В Сильпо фрукты этого же сорта стоили 79,90 грн/кг, а Ашане — 89 грн/кг.

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