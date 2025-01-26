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Секреты экономии — в каком супермаркете самая дешевая курятина

26 января 2025 17:12
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
В АТБ, Сильпо или Варусе — где продается самое дешевое куриное мясо
Куриное мясо в пряностях. Фото: Freepik
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Куриное мясо — один из самых популярных продуктов в рационе украинцев. Оно доступное, полезное и универсальное в приготовлении. Однако цены на куриное филе, бедра или голени существенно отличаются в зависимости от супермаркета.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каком украинском супермаркете самое дешевое куриное мясо.

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АТБ

АТБ славится доступными ценами и регулярными скидками. Тем не менее в онлайн-магазине некоторые товары, к сожалению, обозначены как "нет в наличии".

Куриное филе:

В продаже по цене 201,99 грн/кг (со скидкой -18% — 164,89 грн/кг). Сейчас отсутствует в онлайн-магазине, но, вероятно, есть в физических точках.

Куриное бедро:

Цена 159,49 грн/кг (со скидкой -15% — 135,49 грн/кг). Также обозначено как "нет в наличии" онлайн.

Куриные голени:

В газовой упаковке цена 159,49 грн/кг (со скидкой -15% — 135,49 грн/кг). Другие голени предлагаются от 122,99 грн/кг, но также недоступны онлайн.

  • Цены на куриные бедра в АТБ
    Цены на куриные бедра в АТБ. Фото: скриншот
  • Цены на куриные голени в АТБ
    Цены на куриные голени в АТБ. Фото: скриншот
  • Цены на куриное филе в АТБ
    Цены на куриное филе в АТБ. Фото: скриншот
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Если у вас есть доступ к физическим магазинам АТБ, это отличная возможность найти дешевое куриное мясо, особенно с учетом скидок.

Сильпо

Сильпо предлагает широкий выбор продукции, включая домашнее куриное мясо, а также часто проводит акции.

Куриное филе:

Домашнее филе продается по цене 169,90 грн/кг (со скидкой -15%).

Куриное бедро:

Домашнее бедро стоит 152,90 грн/кг, в обычном маринаде цена составляет 194,90 грн/кг.

Куриные голени:

Домашние голени стоят 89,90 грн/кг. Голени в маринаде (барбекю или апельсиновый) продаются от 109,90 грн/кг.

  • Цены на куриное филе в Сильпо
    Цены на куриное филе в Сильпо. Фото: скриншот
  • Цены на куриные голени в Сильпо
    Цены на куриные голени в Сильпо. Фото: скриншот
  • Цены на куриные бедра в Сильпо
    Цены на куриные бедра в Сильпо. Фото: скриншот
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Для тех, кто ищет качественное домашнее мясо по средним ценам, Сильпо может стать идеальным выбором.

Варус

В Варусе можно найти как стандартное куриное мясо, так и маринованные варианты. Магазин также регулярно проводит скидки.

Куриное филе:

Стоимость весового филе составляет 201,90 грн/кг.

Куриное бедро:

Домашнее бедро стоит 155,90 грн/кг. Вариант в томатном маринаде продается за 194,90 грн/кг.

Куриные голени:

Домашние голени в магазине можно найти по цене 139,90 грн/кг. В маринаде (барбекю, апельсин) цена составляет 109,90 грн/кг.

  • Цены на куриные голени в Варусе
    Цены на куриные голени в Варусе. Фото: скриншот
  • Цены на куриные бедра в Варусе
    Цены на куриные бедра в Варусе. Фото: скриншот
  • Цены на куриное филе в Варусе
    Цены на куриное филе в Варусе. Фото: скриншот
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Таким образом, АТБ снова является лидером среди супермаркетов с самыми низкими ценами на куриное филе и бедра, однако есть один недостаток, который заключается в отсутствии продуктов в онлайн-магазине, что означает, что в физических магазинах цены могут отличаться.

В свою очередь, в Сильпо можно найти домашние голени по лучшим ценам, а также доступные куриные бедра. Варус имеет самые высокие цены на куриное филе.

Напомним, можно значительно сэкономить средства, если регулярно проверять скидки и акционные предложения в супермаркетах. Процесс закупок может стать намного приятнее, если покупать привычные товары по сниженным ценам.

Также мы писали, что в холодильнике любого украинца можно найти базовые продукты, одним из которых являются куриные яйца. Редакция сайта Новини.LIVE проводила мониторинг цен на них и определила, в каком супермаркете продукт продается дешевле всего.

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