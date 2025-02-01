TikTok-контент от супермаркетов – что показывают Сильпо, АТБ и Метро

Супермаркет Сильпо. Фото: Google Maps/Alex Pimanov

Для формирования имиджа бизнес использует социальные сети. Чтобы быть ближе к современному поколению украинцев и находить клиентов в Интернете, даже популярные сети супермаркетов ведут аккаунты в TikTok. Интересно узнать, что показывают магазины в видео и как пытаются удержать внимание зрителей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что интересного на TikTok-страницах украинских супермаркетов.

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Большинство сетей ведут аккаунты в развлекательно-информационном стиле. Они рассказывают потенциальным клиентам о скидках, сотрудничая с блогерами и звездами украинского шоу-бизнеса. Часто демонстрируют короткие сценки с типичными ситуациями в супермаркетах, в которых украинцы могут узнать себя. И конечно, рекламируют собственный ассортимент всеми доступными способами.

Сильпо

За аккаунтом следят 243 000 подписчиков, а видео набрали 2,3 миллиона лайков. Наиболее популярным стал ролик с участием актрисы Полины Василиной (ее часто можно увидеть в видео Сильпо) о 2074 годе, когда сотрудников магазинов заменили роботы. Второй по количеству просмотров ролик — как девушки на кассе становятся подругами (тоже с Полиной).

Рекламу супермаркета еще делает известный украинский блогер Влад Шевченко, видео с которым всегда положительно воспринимаются и набирают немало просмотров. В целом Сильпо тематически больше склоняется к развлекательному контенту, чем информационному, но такие видео собирают активную аудиторию в комментариях.

Видео в TikTok-аккаунте Сильпо. Фото: скриншот

АТБ

Сеть обогнала Сильпо как по количеству подписчиков (более 594 000), так и по численности лайков (13,7 млн). Самым популярным роликом стал скетч на 7 секунд о любимом кассире в магазине (набрал 9,4 млн просмотров). АТБ также приковывает внимание аудитории интересными развлекательными видео о работе в заведениях, коммуникации сотрудников с потребителями, забавных ситуациях и тому подобное.

Фолловеры даже могут узнать, какой йогурт им подходит по знаку зодиака или что купить для просмотра фильма за 300 грн. Иногда АТБ проводит опрос людей на улице относительно интересных фактов о сети. В частности как расшифровывается название супермаркета (спойлер: почти никто не знает).

Видео в TikTok-аккаунте АТБ. Фото: скриншот

Метро

На аккаунт подписались 63 000 пользователей TikTok, а видео собрали чуть больше 664 000 лайков. Больше всего просмотров набрал ролик с рецептом и технологией приготовления сырников по-киевски. В целом первые четыре видео по численности зрителей — это лайфхаки, как не испортить простое блюдо, и рецепты с использованием продуктов, купленных в Метро.

Развлекательного контента тоже хватает. Как и предыдущие магазины, Метро показывает смешные ролики о типичных клиентах, часто проводит розыгрыши. Традиционным форматом является опрос потребителей в супермаркете о том, сколько они смогли сэкономить на покупках.

Видео в TikTok-аккаунте Метро. Фото: скриншот

Напомним, супермаркеты часто устанавливают скидки на востребованные товары. Например, куриные голени и крылья продают в АТБ по акции. Мясо стоит в среднем 80 грн за килограмм.

Также мы писали, в каком известном супермаркете цены на куриные яйца спровоцировали настоящий ажиотаж. Посетители становились в очередь, чтобы получить часть ассортимента. Речь идет о Варусе, в котором товар стоил 2,99 грн за штуку.