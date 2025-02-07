Цены на яйца обновляют рекорды – какой фермерский продукт продают почти за 100 грн

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Средняя стоимость десятка куриных яиц в Украине составляет 65 грн. Однако в супермаркетах можно найти продукт, который стоит гораздо дороже, почти рекордно. Его цена достигает 100 грн за 10 штук.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие куриные яйца продают настолько дорого.

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Мы проверили ассортимент супермаркета "Сильпо" и нашли почти рекордную стоимость продукта — 99 грн за упаковку из 10 штук. Столько стоит товар от торговой марки "Шаничи" категории С0. Что интересно, в Сильпо достаточно бюджетное ценовое предложение, потому что на сайтах некоторых других магазинов стоимость достигала 119 грн за 10 штук.

Куриные яйца за 99 грн в Сильпо. Фото: скриншот

Возникает вопрос, почему обычные куриные яйца продают почти за 10 грн. Известно, что товар поставляют с фермы, расположенной в селе Вильшана (Сумская область). Это семейный бизнес, так что производство небольшое. На официальном сайте сказано, что владельцы тщательно контролируют весь процесс, поскольку понимают важность такого подхода для создания здорового продукта.

В ассортименте фермы — яйца разных категорий. СВ (высший сорт) подходит для приготовления праздничных блюд, а вес достигает 75 г и более. Категория С0 (отборные) характеризуется средними размерами и массой более 65 г (идеальны для выпечки и десертов). Яйца категории С1 — наиболее универсальные, вес составляет 55-64 г в среднем.

Яйца "Шаничи" изготавливают на семейной ферме. Фото: ferma.shanychi/Instagram

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы регулярно мониторим цены на куриные яйца в супермаркетах, чтобы информировать о скидках и акциях. В АТБ продают как фасованный продукт, так и поштучный, что позволяет экономить на десятке яиц.

Также мы писали, что показывают в TikTok популярные украинские супермаркеты. Сильпо, АТБ и Метро регулярно публикуют в социальной сети развлекательные видео, а также рассказывают зрителям об обновлении ассортимента, скидках или распродажах.