Цены на яйца обновляют рекорды – какой фермерский продукт продают почти за 100 грн

Цены на яйца взлетели к небесам — сколько стоит фермерский товар
Средняя стоимость десятка куриных яиц в Украине составляет 65 грн. Однако в супермаркетах можно найти продукт, который стоит гораздо дороже, почти рекордно. Его цена достигает 100 грн за 10 штук.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие куриные яйца продают настолько дорого.
Цены на куриные яйца
Мы проверили ассортимент супермаркета "Сильпо" и нашли почти рекордную стоимость продукта — 99 грн за упаковку из 10 штук. Столько стоит товар от торговой марки "Шаничи" категории С0. Что интересно, в Сильпо достаточно бюджетное ценовое предложение, потому что на сайтах некоторых других магазинов стоимость достигала 119 грн за 10 штук.
Возникает вопрос, почему обычные куриные яйца продают почти за 10 грн. Известно, что товар поставляют с фермы, расположенной в селе Вильшана (Сумская область). Это семейный бизнес, так что производство небольшое. На официальном сайте сказано, что владельцы тщательно контролируют весь процесс, поскольку понимают важность такого подхода для создания здорового продукта.
В ассортименте фермы — яйца разных категорий. СВ (высший сорт) подходит для приготовления праздничных блюд, а вес достигает 75 г и более. Категория С0 (отборные) характеризуется средними размерами и массой более 65 г (идеальны для выпечки и десертов). Яйца категории С1 — наиболее универсальные, вес составляет 55-64 г в среднем.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, мы регулярно мониторим цены на куриные яйца в супермаркетах, чтобы информировать о скидках и акциях. В АТБ продают как фасованный продукт, так и поштучный, что позволяет экономить на десятке яиц.
Также мы писали, что показывают в TikTok популярные украинские супермаркеты. Сильпо, АТБ и Метро регулярно публикуют в социальной сети развлекательные видео, а также рассказывают зрителям об обновлении ассортимента, скидках или распродажах.
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