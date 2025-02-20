Цены на яйца выросли на 59% в АТБ – что произошло со стоимостью в 2025 (инфографика)

Бюджетные яйца в прошлом — как изменилась цена на продукт в АТБ
В Украине выросла стоимость многих продуктов питания, поскольку темпы инфляции превысили ожидаемые показатели. Куриные яйца резко подорожали в ноябре-декабре 2024 года, потребители были вынуждены тратить 80-90 грн в среднем на упаковку. В январе-феврале ситуация стабилизировалась, но до сих пор супермаркеты активно меняют ценники. Можно проследить интересную тенденцию благодаря нефасованным яйцам 1 категории в АТБ.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как менялись цены на куриные яйца в сети супермаркетов АТБ.
Что было со стоимостью яиц в АТБ
Мы регулярно проверяли ценовые предложения на нефасованные куриные яйца. Товар пользуется большим спросом, поскольку стоит дешевле и позволяет сэкономить. Например, бюджетная упаковка в АТБ обойдется потребителям в 55 грн, а за десяток поштучных яиц в период скидок нужно заплатить ориентировочно на 40% меньше.
Анализ стоимости показал, что за период с 9 января по 19 февраля 2025 года нефасованные яйца 1 категории в АТБ подорожали на 58,95%. Такая динамика отражает общую тенденцию ценовых изменений на продукты питания в Украине, поскольку инфляция на потребительском рынке в годовом диапазоне зафиксировалась на уровне 12,9%.
Сеть АТБ продавала яйца поштучно по такой цене:
- 9 января — 2,80 грн/шт;
- 16 января — 3,89 грн/шт;
- 23 января — 4,07 грн/шт;
- 28 января — 3,99 грн/шт;
- 1 февраля — 3,89 грн/шт;
- 5 февраля — 3,83 грн/шт;
- 11 февраля — 3,93 грн/шт;
- 12 февраля — 4,29 грн/шт;
- 19 февраля — 4,75 грн/шт.
Что повлияло на цены в Украине
Причины роста стоимости продукта разные. Во-первых, повлиял сезонный фактор. Зимой производительность традиционно снижается, поэтому предложение сокращается. Плюс стоит учесть удорожание себестоимости. Расходы на содержание кур, качественный корм, энергоносители и логистику обусловили актуальную цену яиц.
По мнению экспертов, украинцы будут наблюдать текущую ситуацию в супермаркетах до весны. С наступлением теплого периода и увеличением светового дня продуктивность птиц возрастет, следовательно ассортимент магазинов будет удовлетворять спрос.
Чтобы экономить на товаре, рекомендуется покупать куриные яйца поштучно и большими лотками. Тогда удастся не переплачивать за бренд и упаковку. Плюс необходимо регулярно следить за скидками и акционными предложениями в супермаркетах, дабы "поймать" привлекательную цену.
Напомним, украинцы могут приобрести дорогой фермерский продукт за 99 грн/десяток. Куриные яйца торговой марки "Шаничи" категории С0 именно столько стоили в Сильпо. В некоторых других супермаркетах цены поднялись до 119 грн за упаковку.
Также мы писали, что клубника в феврале стоит достаточно дорого, учитывая отсутствие предложения от отечественных производителей. В Варусе 1 килограмм ягоды продавали за 549 грн. Хотя многие плоды имели следы гниения и порчи.
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