Цены на яйца выросли на 59% в АТБ – что произошло со стоимостью в 2025 (инфографика)

Ассортимент яиц в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В Украине выросла стоимость многих продуктов питания, поскольку темпы инфляции превысили ожидаемые показатели. Куриные яйца резко подорожали в ноябре-декабре 2024 года, потребители были вынуждены тратить 80-90 грн в среднем на упаковку. В январе-феврале ситуация стабилизировалась, но до сих пор супермаркеты активно меняют ценники. Можно проследить интересную тенденцию благодаря нефасованным яйцам 1 категории в АТБ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как менялись цены на куриные яйца в сети супермаркетов АТБ.

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Что было со стоимостью яиц в АТБ

Мы регулярно проверяли ценовые предложения на нефасованные куриные яйца. Товар пользуется большим спросом, поскольку стоит дешевле и позволяет сэкономить. Например, бюджетная упаковка в АТБ обойдется потребителям в 55 грн, а за десяток поштучных яиц в период скидок нужно заплатить ориентировочно на 40% меньше.

Анализ стоимости показал, что за период с 9 января по 19 февраля 2025 года нефасованные яйца 1 категории в АТБ подорожали на 58,95%. Такая динамика отражает общую тенденцию ценовых изменений на продукты питания в Украине, поскольку инфляция на потребительском рынке в годовом диапазоне зафиксировалась на уровне 12,9%.

Сеть АТБ продавала яйца поштучно по такой цене:

9 января — 2,80 грн/шт;

16 января — 3,89 грн/шт;

23 января — 4,07 грн/шт;

28 января — 3,99 грн/шт;

1 февраля — 3,89 грн/шт;

5 февраля — 3,83 грн/шт;

11 февраля — 3,93 грн/шт;

12 февраля — 4,29 грн/шт;

19 февраля — 4,75 грн/шт.

Динамика цен на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Что повлияло на цены в Украине

Причины роста стоимости продукта разные. Во-первых, повлиял сезонный фактор. Зимой производительность традиционно снижается, поэтому предложение сокращается. Плюс стоит учесть удорожание себестоимости. Расходы на содержание кур, качественный корм, энергоносители и логистику обусловили актуальную цену яиц.

По мнению экспертов, украинцы будут наблюдать текущую ситуацию в супермаркетах до весны. С наступлением теплого периода и увеличением светового дня продуктивность птиц возрастет, следовательно ассортимент магазинов будет удовлетворять спрос.

Чтобы экономить на товаре, рекомендуется покупать куриные яйца поштучно и большими лотками. Тогда удастся не переплачивать за бренд и упаковку. Плюс необходимо регулярно следить за скидками и акционными предложениями в супермаркетах, дабы "поймать" привлекательную цену.

Напомним, украинцы могут приобрести дорогой фермерский продукт за 99 грн/десяток. Куриные яйца торговой марки "Шаничи" категории С0 именно столько стоили в Сильпо. В некоторых других супермаркетах цены поднялись до 119 грн за упаковку.

Также мы писали, что клубника в феврале стоит достаточно дорого, учитывая отсутствие предложения от отечественных производителей. В Варусе 1 килограмм ягоды продавали за 549 грн. Хотя многие плоды имели следы гниения и порчи.