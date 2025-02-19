Ціни на яйця в АТБ різко зросли — що відбувається з вартістю продукту (фото)

Курячі яйца в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні через інфляцію дорожчають всі товари і послуги. Курячі яйця коштують в середньому 65 грн/десяток. Але можна економити на продукті, обираючи нефасований товар. У багатьох супермаркетах продають яйця поштучно, але вартість не стоїть на місці, тож колишніх цін вже не знайти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з вартістю курячих яєць в АТБ.

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Скільки коштують яйця в АТБ

Ми регулярно перевіряємо пропозиції, які споживачам надають у супермаркетах. Січень був багатий на бюджетні позиції в асортименті АТБ, натомість у лютому ціни змінилися в бік дорожчання. На ринку представлено чимало торгових марок на різний гаманець, але вигідніше купувати яйця поштучно.

Нефасований товар дешевший плюс покупці мають змогу самостійно вибирати продукт. Вони бачать його в неупакованому вигляді, можуть оцінити зовнішній вигляд, стан і розмір. Аби не переплачувати за бренд і картон, краще шукати пропозиції поштучно.

Станом на 19 лютого 2025 року курячі яйця 1 категорії коштують в АТБ 4,75 грн/шт. Тиждень тому, 12 лютого, вартість перебувала на рівні 4,29 грн/шт. За десяток потрібно віддати 47,50 грн, що трохи менше, ніж у випадку придбання фасованого товару.

Ціни на яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Ціни на яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Згідно з інформацією на офіційному сайті АТБ, найдешевша упаковка яєць коштує 55,90 грн (торгова марка "Своя лінія" 1 категорія), отже на десятку вдасться заощадити мінімум 8,40 грн. За ці гроші вийде купити ще два яйця додатково.

За словами економіста Олега Пендзина, стабілізація цін відбудеться вже навесні, оскільки збільшиться пропозиція. Яйця можуть впасти в ціні, хоч і не суттєво. А повернення карколомної ситуації, з якою стикнулися громадяни в листопаді-грудні 2024 року, не буде. Тож зовсім скоро супермаркети знову перепишуть цифри на цінниках.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, витрати українців на продукти харчування зростуть у 2025 році. Вартість товарів штовхатиме вгору інфляція, яка в січні вийшла за очікувану межу. Овочі, хліб і крупи дорожчатимуть повільніше за м'ясо, молокопродукти та сири, але змін не уникнути.

Також ми писали, що вартість фермерських курячих яєць злетіла до небес. Ціна упаковки від торгової марки "Шаничі" (категорія С0) становила 99 грн у Сільпо, а в деяких інших супермаркетах показник досяг рівня 119 грн за десяток яєць.