Цены на яйца в АТБ резко выросли – что происходит со стоимостью продукта (фото)

Куриные яйца в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

В Украине из-за инфляции дорожают все товары и услуги. Куриные яйца стоят в среднем 65 грн/десяток. Но можно экономить на продукте, выбирая нефасованный товар. Во многих супермаркетах продают яйца поштучно, но стоимость не находится на одном месте, поэтому прежних цен уже не найти.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло со стоимостью куриных яиц в АТБ.

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Сколько стоят яйца в АТБ

Мы регулярно проверяем предложения, которые потребителям предоставляют в супермаркетах. Январь был богат на бюджетные позиции в ассортименте АТБ, зато в феврале цены изменились в сторону удорожания. На рынке представлено немало торговых марок на разный кошелек, но выгоднее покупать яйца поштучно.

Нефасованный товар дешевле плюс покупатели могут самостоятельно выбирать продукт. Они видят его в неупакованном виде, могут оценить внешний вид, состояние и размер. Чтобы не переплачивать за бренд и картон, лучше искать предложения поштучно.

По состоянию на 19 февраля 2025 года куриные яйца 1 категории стоят в АТБ 4,75 грн/шт. Неделю назад, 12 февраля, стоимость находилась на уровне 4,29 грн/шт. За десяток нужно отдать 47,50 грн, что немного меньше, чем в случае приобретения фасованного товара.

Цены на яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Согласно информации на официальном сайте АТБ, самая дешевая упаковка яиц стоит 55,90 грн (торговая марка "Своя линия" 1 категория), следовательно на десятке удастся сэкономить минимум 8,40 грн. За эти деньги можно купить еще два яйца дополнительно.

По словам экономиста Олега Пендзина, стабилизация цен произойдет уже весной, поскольку увеличится предложение. Яйца могут упасть в цене, хоть и не существенно. А возвращения сложной ситуации, с которой столкнулись граждане в ноябре-декабре 2024 года, не будет. Поэтому совсем скоро супермаркеты снова перепишут цифры на ценниках.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, расходы украинцев на продукты питания возрастут в 2025 году. Стоимость товаров будет толкать вверх инфляция, которая в январе вышла за ожидаемый предел. Овощи, хлеб и крупы будут дорожать медленнее мяса, молокопродуктов и сыров, но изменений не избежать.

Также мы писали, что стоимость фермерских куриных яиц взлетела до небес. Цена упаковки от торговой марки "Шаничи" (категория С0) составляла 99 грн в Сильпо, а в некоторых других супермаркетах показатель достиг уровня 119 грн за десяток яиц.