Гарячі знижки в АТБ – які продукти віддають на 40% дешевше (фото)

Магазин АТБ у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Мережа супермаркетів "АТБ" регулярно встановлює знижки на широкий асортимент товарів. Ціни на продукти в Україні не стоять на місці через швидкі темпи інфляції, тож можливість заощадити втрачати не потрібно. До 25 лютого включно споживачі можуть придбати м'ясні вироби, вершкове масло, креветки, глазуровані сирки, ковбаси тощо за вигідними цінами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які харчові продукти коштують значно дешевше в АТБ.

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Великі знижки в АТБ

Акційні пропозиції оновлюються щотижня. На офіційному сайті супермаркету можна знайти інформацію про всі товари, які продають з великою вигодою. Необхідно звертати увагу на знижки в рамках акцій "Економія", "Суперціна на улюблені товари", "7 днів" та "Ексклюзивна знижка з Карткою АТБ". Часто вигода доходить майже до 50%, тобто базові продукти коштують наполовину дешевше.

Наприклад, до 25 лютого включно українцям доступні очищені креветки Norven за 119,40 грн замість 147,70 грн (упаковка 170 г).

Знижка на креветки Norven в АТБ. Фото: Новини.LIVE

На ковбасу діють знижки від 20% до 40%, зокрема:

фаршевий виріб "Ковбасний ряд/Розумний вибір" коштує 39,50 грн замість 65,90 грн;

ковбаса "М'ясна лавка/Своя лінія" коштує 71,80 грн замість 96,50 грн;

ковбаса "М'ясна лавка/Своя лінія" австрійська коштує 108,90 грн замість 146,30 грн;

ковбаса "Своя лінія" салямі фінська коштує 109,90 замість 138,90 грн.

Знижки на ковбасу в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Сьомгу слабосолону Norven можна придбати за 220,50 грн замість 315,40 грн. А брусок вершкового масла "Злагода" обійдеться в 66,80 грн замість 83,60 грн. Свинячий шашлик "П'ятачок" коштує 17,06 грн замість 21 грн за 100 г, а ковбаса для гриля "Глобино" — 132,70 грн замість 146,90 грн. На глазуровані сирки діють знижки від 15% до 33%.

Знижки на продукти в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Знижки на продукти в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Знижки на продукти в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Знижки на продукти в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Ще більше знижок доступно з карткою лояльності АТБ. Постійні клієнти можуть оплачувати нею покупки та отримувати ексклюзивні цінові пропозиції. Картки випускають банки-партнери АТБ, зокрема Monobank, Raiffeisen Bank, Укргазбанк, Ощадбанк, А-банк і Sense Bank.

Нагадаємо, вартість курячих яєць в АТБ регулярно змінюється. Нефасований продукт то дорожчає, то дешевшає, залежно від загальних цінових трендів. Українці можуть економити на їжі, купуючи яйця поштучно, оскільки в АТБ досить лояльні пропозиції.

Також ми писали, що овочі взимку коштують дорого. Зокрема огірки в Сільпо продавали по 399 грн/кг. Експерти вважають, що квітень стане періодом різкого здешевлення товарів, оскільки збільшиться теплична пропозиція.