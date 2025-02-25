Горячие скидки в АТБ – какие продукты отдают на 40% дешевле (фото)

Последний день — какие продукты АТБ отдает с бешеными скидками
Сеть супермаркетов "АТБ" регулярно устанавливает скидки на широкий ассортимент товаров. Цены на продукты в Украине не стоят на месте из-за быстрых темпов инфляции, поэтому возможность сэкономить терять не нужно. До 25 февраля включительно потребители могут приобрести мясные изделия, сливочное масло, креветки, глазированные сырки, колбасы и т.д. по выгодным ценам.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты питания стоят значительно дешевле в АТБ.
Большие скидки в АТБ
Акционные предложения обновляются каждую неделю. На официальном сайте супермаркета можно найти информацию обо всех товарах, которые продают с большой выгодой. Необходимо обращать внимание на скидки в рамках акций "Экономия", "Суперцена на любимые товары", "7 дней" и "Эксклюзивная скидка с Картой АТБ". Часто выгода доходит почти до 50%, то есть базовые продукты стоят вполовину дешевле.
Например, до 25 февраля включительно украинцам доступны очищенные креветки Norven за 119,40 грн вместо 147,70 грн (упаковка 170 г).
На колбасу действуют скидки от 20% до 40%, в частности:
- фаршевое изделие "Колбасный ряд/Разумный выбор" стоит 39,50 грн вместо 65,90 грн;
- колбаса "Мясная лавка/Своя линия" стоит 71,80 грн вместо 96,50 грн;
- колбаса "Мясная лавка/Своя линия" австрийская стоит 108,90 грн вместо 146,30 грн;
- колбаса "Своя линия" салями финская стоит 109,90 вместо 138,90 грн.
Семгу слабосоленую Norven можно приобрести за 220,50 грн вместо 315,40 грн. А брусок сливочного масла "Злагода" обойдется в 66,80 грн вместо 83,60 грн. Свиной шашлык "Пятачок" стоит 17,06 грн вместо 21 грн за 100 г, а колбаса для гриля "Глобино" — 132,70 грн вместо 146,90 грн. На глазированные сырки действуют скидки от 15% до 33%.
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Скидки на продукты в АТБ. Фото: Новини.LIVE
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Скидки на продукты в АТБ. Фото: Новини.LIVE
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Скидки на продукты в АТБ. Фото: Новини.LIVE
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Скидки на продукты в АТБ. Фото: Новини.LIVE
Еще больше скидок доступно с картой лояльности АТБ. Постоянные клиенты могут оплачивать ею покупки и получать эксклюзивные ценовые предложения. Карты выпускают банки-партнеры АТБ, в частности Monobank, Raiffeisen Bank, Укргазбанк, Ощадбанк, А-банк и Sense Bank.
Напомним, стоимость куриных яиц в АТБ регулярно меняется. Нефасованный продукт то дорожает, то дешевеет, в зависимости от общих ценовых трендов. Украинцы могут экономить на еде, покупая яйца поштучно, поскольку в АТБ достаточно лояльные предложения.
Также мы писали, что овощи зимой стоят дорого. В частности огурцы в Сильпо продавали по 399 грн/кг. Эксперты считают, что апрель станет периодом резкого удешевления товаров, поскольку увеличится тепличное предложение.
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