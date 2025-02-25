Горячие скидки в АТБ – какие продукты отдают на 40% дешевле (фото)

Магазин АТБ в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Сеть супермаркетов "АТБ" регулярно устанавливает скидки на широкий ассортимент товаров. Цены на продукты в Украине не стоят на месте из-за быстрых темпов инфляции, поэтому возможность сэкономить терять не нужно. До 25 февраля включительно потребители могут приобрести мясные изделия, сливочное масло, креветки, глазированные сырки, колбасы и т.д. по выгодным ценам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты питания стоят значительно дешевле в АТБ.

Читайте также:

Большие скидки в АТБ

Акционные предложения обновляются каждую неделю. На официальном сайте супермаркета можно найти информацию обо всех товарах, которые продают с большой выгодой. Необходимо обращать внимание на скидки в рамках акций "Экономия", "Суперцена на любимые товары", "7 дней" и "Эксклюзивная скидка с Картой АТБ". Часто выгода доходит почти до 50%, то есть базовые продукты стоят вполовину дешевле.

Например, до 25 февраля включительно украинцам доступны очищенные креветки Norven за 119,40 грн вместо 147,70 грн (упаковка 170 г).

Скидка на креветки Norven в АТБ. Фото: Новини.LIVE

На колбасу действуют скидки от 20% до 40%, в частности:

фаршевое изделие "Колбасный ряд/Разумный выбор" стоит 39,50 грн вместо 65,90 грн;

колбаса "Мясная лавка/Своя линия" стоит 71,80 грн вместо 96,50 грн;

колбаса "Мясная лавка/Своя линия" австрийская стоит 108,90 грн вместо 146,30 грн;

колбаса "Своя линия" салями финская стоит 109,90 вместо 138,90 грн.

Скидки на колбасу в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Семгу слабосоленую Norven можно приобрести за 220,50 грн вместо 315,40 грн. А брусок сливочного масла "Злагода" обойдется в 66,80 грн вместо 83,60 грн. Свиной шашлык "Пятачок" стоит 17,06 грн вместо 21 грн за 100 г, а колбаса для гриля "Глобино" — 132,70 грн вместо 146,90 грн. На глазированные сырки действуют скидки от 15% до 33%.

Скидки на продукты в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Скидки на продукты в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Скидки на продукты в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Скидки на продукты в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Еще больше скидок доступно с картой лояльности АТБ. Постоянные клиенты могут оплачивать ею покупки и получать эксклюзивные ценовые предложения. Карты выпускают банки-партнеры АТБ, в частности Monobank, Raiffeisen Bank, Укргазбанк, Ощадбанк, А-банк и Sense Bank.

Напомним, стоимость куриных яиц в АТБ регулярно меняется. Нефасованный продукт то дорожает, то дешевеет, в зависимости от общих ценовых трендов. Украинцы могут экономить на еде, покупая яйца поштучно, поскольку в АТБ достаточно лояльные предложения.

Также мы писали, что овощи зимой стоят дорого. В частности огурцы в Сильпо продавали по 399 грн/кг. Эксперты считают, что апрель станет периодом резкого удешевления товаров, поскольку увеличится тепличное предложение.