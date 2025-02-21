Великі знижки в АТБ – які продукти віддають до 48% дешевше

Покупці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Слідкуючи за знижками в супермаркетах, можна економити на шопінгу. Ціни на продукти в лютому 2025 року не радують, адже інфляція не стоїть на місці та призводить до дорожчання базових товарів. Але в АТБ щотижня оновлюють асортимент, на який діють знижки. Це дозволяє споживачам зберегти частину бюджету.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які продукти харчування діють знижки до 48% в АТБ.

Читайте також:

Великі знижки в АТБ

На офіційному сайті мережі супермаркетів є інформація про всі актуальні акції. Споживачам дозволяють купувати товари в межах пропозицій "Економія", "Суперціна на улюблені товари", "7 днів" та "Ексклюзивна знижка з Карткою АТБ". Список продуктів за вигідною вартістю доволі широкий і включає безліч позицій: від ковбасних і молочних виробів до кави/чаю та солодощів.

Станом на 21 лютого українці можуть купити такі акційні товари в АТБ:

морозиво "Ласунка" — 17,50 грн замість 33,90 грн;

пивo "Чepнігівськe Білe" 0,9 л — 34,90 грн замість 60,90 грн;

чипси Lay's зі смаком крабу — 38,40 грн замість 64 грн;

крабoві палички "Вoдний світ" — 47,50 грн замість 79,30 грн;

тістечко бісквітне "Ведмедик Барні" з шоколадною начинкою — 53,90 грн замість 83,30 грн;

сухі сніданки Start (кульки зі смаком карамелі та какао) — 57,90 грн замість 90,60 грн;

ковбаса "М'ясна лавка" 0,5 кг — 60,50 грн замість 110,30 грн;

пельмені Valesto з телятиною та куркою 0,8 кг — 64,90 грн замість 114,60 грн;

кава Ambassador Majestic в зернах — 461,90 грн замість 726,60 грн.

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот 1 / 4

Щоб ефективно відслідковувати знижки в супермаркетах, рекомендуємо встановити мобільні застосунки мереж, адже там публікують інформацію про ексклюзивні акції. Також не завадить підписатися на розсилки та сповіщення, аби дізнаватися першими про заплановану вигоду.

Не завадить користуватися картками лояльності. АТБ пропонує постійним клієнтам ексклюзивні знижки на популярні товари, якщо вони оплачують покупки спеціальною карткою від банків-партнерів. Їх випускають Monobank, Raiffeisen Bank, Укргазбанк, Ощадбанк, А-банк і Sense Bank.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на курячі яйця в АТБ змінюються майже зі швидкістю світла. Ми з’ясували, що в період з 9 січня по 19 лютого 2025 року нефасовані яйця 1 категорії подорожчали на 59%. Але вони досі залишаються бюджетним продуктом, якщо порівнювати з товаром в упаковці.

Також ми писали, що мобільний оператор Vodafone не передбачає знижки та акційні пропозиції для окремих категорій абонентів. Тобто немає пільгових тарифів для пенсіонерів, осіб з інвалідністю (як у Київстарі) чи клієнтів, які давно користуються послугами компанії.