Большие скидки в АТБ – какие продукты отдают до 48% дешевле

Покупатели в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Следя за скидками в супермаркетах, можно экономить на шопинге. Цены на продукты в феврале 2025 года не радуют, ведь инфляция не стоит на месте и приводит к удорожанию базовых товаров. Но в АТБ еженедельно обновляют ассортимент, на который действуют скидки. Это позволяет потребителям сохранить часть бюджета.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие продукты питания действуют скидки до 48% в АТБ.

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Большие скидки в АТБ

На официальном сайте сети супермаркетов есть информация обо всех актуальных акциях. Потребителям позволяют покупать товары в рамках предложений "Экономия", "Суперцена на любимые товары", "7 дней" и "Эксклюзивная скидка с Картой АТБ". Список продуктов по выгодной стоимости довольно широкий и включает множество позиций: от колбасных и молочных изделий до кофе/чая и сладостей.

По состоянию на 21 февраля украинцы могут купить такие акционные товары в АТБ:

мороженое "Ласунка" — 17,50 грн вместо 33,90 грн;

пиво "Черниговское Белое" 0,9 л — 34,90 грн вместо 60,90 грн;

чипсы Lay's со вкусом краба — 38,40 грн вместо 64 грн;

крабовые палочки "Водный мир" — 47,50 грн вместо 79,30 грн;

пирожное бисквитное "Мишка Барни" с шоколадной начинкой — 53,90 грн вместо 83,30 грн;

сухие завтраки Start (шарики со вкусом карамели и какао) — 57,90 грн вместо 90,60 грн;

колбаса "Мясная лавка" 0,5 кг — 60,50 грн вместо 110,30 грн;

пельмени Valesto с телятиной и курицей 0,8 кг — 64,90 грн вместо 114,60 грн;

кофе Ambassador Majestic в зернах — 461,90 грн вместо 726,60 грн.

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот 1 / 4

Чтобы эффективно отслеживать скидки в супермаркетах, рекомендуем установить мобильные приложения сетей, ведь там публикуют информацию об эксклюзивных акциях. Также не помешает подписаться на рассылки и оповещения, дабы узнавать первыми о запланированной выгоде.

Не помешает пользоваться карточками лояльности. АТБ предлагает постоянным клиентам эксклюзивные скидки на популярные товары, если они оплачивают покупки специальной картой от банков-партнеров. Их выпускают Monobank, Raiffeisen Bank, Укргазбанк, Ощадбанк, А-банк и Sense Bank.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на куриные яйца в АТБ меняются почти со скоростью света. Мы выяснили, что в период с 9 января по 19 февраля 2025 года нефасованные яйца 1 категории подорожали на 59%. Но они все еще остаются бюджетным продуктом, если сравнивать с товаром в упаковке.

Также мы писали, что мобильный оператор Vodafone не предусматривает скидки и акционные предложения для отдельных категорий абонентов. То есть нет льготных тарифов для пенсионеров, лиц с инвалидностью (как в Киевстаре) или клиентов, которые давно пользуются услугами компании.