Куриные яйца в АТБ, Ашане, Варусе – в каком супермаркете дешевле (фото)

Куриные яйца в супермаркете "АТБ". Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут экономить на базовом продукте — куриных яйцах, покупая их поштучно, а не в упаковках. Средняя стоимость десятка составляет 65 грн, а если искать нефасованные бюджетные яйца, то получится заплатить меньше за одинаковое количество товара. Хотя не все супермаркеты продают яйца поштучно.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких популярных магазинах нефасованные куриные яйца стоят дешевле.

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Цены на яйца в АТБ

Сеть постоянно устанавливает скидки на различные продукты питания, в частности яйца. В январе можно было купить десяток всего за 28 грн, что вдвое дешевле, чем упаковка. С тех пор таких бюджетных цен не было, но товар все еще стоит недорого. Выбирая фасованные яйца, приходится переплачивать за картон и торговую марку.

По состоянию на 25 февраля яйца 1 категории (средние по размеру) продают по 4,95 грн/шт. Таким образом, 10 штук обойдутся потребителям в 49,50 грн. Самая дешевая упаковка — бренд "Своя линия" 1 категория — стоит 58,80 грн. Так что удастся сохранить 9,30 грн и купить еще два яйца дополнительно.

Цены на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Цены на куриные яйца в АТБ. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Какие цены на яйца в супермаркетах

Мы сравнили стоимость товара в популярных супермаркетах, ознакомившись с информацией на официальных сайтах сетей. Стоит уточнить, что в Сильпо и Метро сведений о наличии в ассортименте нефасованных яиц не было. Зато в других магазинах указана такая цена куриных яиц поштучно:

Варус — 4,49 грн (44,90 грн/десяток);

Новус — 4,89 грн (48,90 грн/десяток);

Ашан — 5 грн (50 грн/десяток).

Стоимость яиц в Ашане. Фото: скриншот

Стоимость яиц в Новусе. Фото: скриншот

Стоимость яиц в Варусе. Фото: скриншот 1 / 3

Получается, ценовое предложение в АТБ находится на среднем рыночном уровне. При желании покупатели могут найти более выгодные позиции в ассортименте других супермаркетов. Но отметим, что важную роль также играет размер яиц. Категория 1 означает, что вес находится на уровне от 55 до 64,9 г. Но часто фасованный товар способен похвастаться большими размерами, чем поштучный.

Напомним, до 25 февраля включительно в АТБ действуют большие скидки на продукты питания. На 40% дешевле потребители могут приобрести колбасные изделия, сливочное масло, чищеные креветки в упаковке, глазированные сырки, слабосоленую семгу и др.

Также мы писали, что фермерский продукт продают дороже в супермаркетах. Например, куриные яйца торговой марки "Шаничи" категории С0 стоили в Сильпо 99 грн/десяток. Хотя в среднем за упаковку нужно заплатить 65 грн.