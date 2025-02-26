Квартири в Німеччині здають з певними умовами — про що треба знати українцям

Берлін. Фото: Freepik

Оренда житла в Німеччині для українців може здатися складним процесом, адже тут діють чіткі правила та вимоги, про які знають не всі. Щоб уникнути проблем, варто розібратися у структурі договору, фінансових питаннях та вимогах орендодавців.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на платформу handbookgermany.de розповідає про всі нюанси оренди квартири в Нівеченні та можливе підводне каміння.

Читайте також:

Договір оренди: що потрібно знати

Підписання договору оренди (Mietvertrag) — обов’язковий етап при зніманні житла в Німеччині. Документ зазвичай не потребує нотаріального засвідчення, але має юридичну силу.

Основні пункти договору:

дані сторін — ім’я та прізвище орендаря та орендодавця;

характеристики житла — адреса, площа, наявність меблів та техніки;

орендна плата — розмір та дата сплати;

комунальні платежі (Nebenkosten) — вода, електроенергія, опалення, страхування будівлі, вивіз сміття;

застава (Kaution) — до трьох місяців орендної плати;

правила проживання (Hausordnung) — час тиші, сортування сміття, утримання домашніх тварин;

умови розірвання — строки повідомлення про виселення.

Важливі фінансові аспекти

Крім орендної плати, квартиронаймач має внести заставу, яка повертається після виселення, якщо немає пошкоджень чи боргів. Орендну плату разом із комунальними платежами сплачують на початку кожного місяця.

Варто враховувати, що в Німеччині можуть вимагати довідку про платоспроможність (SCHUFA) або підтвердження стабільного доходу. Якщо орендар не має постійного заробітку, орендодавці можуть вимагати поручителів (Bürgen).

Огляд квартири перед орендою

Перед підписанням договору слід уважно оглянути житло. Важливо перевірити стан стін, сантехніки, підлоги, наявність цвілі або пошкоджень. Всі виявлені недоліки потрібно зафіксувати в акті прийому-передачі (Übergabeprotokoll), який підписується орендодавцем та орендарем.

У Німеччині більшість квартир здається без меблів та побутової техніки. Українці, які орендують житло на довгий термін, можуть отримати допомогу на придбання меблів. Крім того, багато німців віддають старі меблі безкоштовно — знайти їх можна на профільних платформах.

Строковий та безстроковий договір

Орендний договір може бути строковим (на рік, три роки тощо) або безстроковим. У разі безстрокового договору орендар має право розірвати його з дотриманням встановленого періоду попередження (зазвичай 3 місяці).

Розірвати строковий договір раніше можна лише за наявності вагомих причин:

виявлення прихованих дефектів у квартирі, які орендодавець не вказав;

медичні показання (наприклад, алергія на цвіль);

недотримання орендодавцем своїх зобов’язань.

Чого слід остерігатися

Додаткові умови у договорі — варто уважно перевірити текст угоди на наявність зобов’язань щодо ремонту або інших несподіваних пунктів.

Субсидоване житло (WBS) — деякі квартири здаються тільки особам із низькими доходами за наявності спеціального дозволу.

Оренда без договору — в Німеччині неможливо законно зняти житло без офіційного договору, інакше виникає ризик виселення без попередження.

Затримка повернення застави — за законодавством орендодавець має право повернути заставу протягом кількох місяців після виселення.

Як повідомлялось, перебуваючи в Німеччині, важливо ознайомитися з місцевими правилами, щоб уникнути суворих штрафів, які можуть сягати тисяч євро. Деякі звичні для українців дії можуть бути розцінені як порушення.

Також ми розповідали, за що можуть депортувати деяких українців з Німеччині в 2025 році.