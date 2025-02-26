Квартиры в Германии сдают с определенными условиями — о чем надо знать украинцам

Берлин. Фото: Freepik

Аренда жилья в Германии для украинцев может показаться сложным процессом, ведь здесь действуют четкие правила и требования, о которых знают не все. Чтобы избежать проблем, стоит разобраться в структуре договора, финансовых вопросах и требованиях арендодателей.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на платформу handbookgermany.de рассказывает обо всех нюансах аренды квартиры в Нивечении и возможных подводных камнях.

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Подписание договора аренды (Mietvertrag) — обязательный этап при съеме жилья в Германии. Документ обычно не требует нотариального заверения, но имеет юридическую силу.

Основные пункты договора:

данные сторон — имя и фамилия арендатора и арендодателя;

характеристики жилья — адрес, площадь, наличие мебели и техники;

арендная плата — размер и дата уплаты;

коммунальные платежи (Nebenkosten) — вода, электроэнергия, отопление, страхование здания, вывоз мусора;

залог (Kaution) — до трех месяцев арендной платы;

правила проживания (Hausordnung) — время тишины, сортировка мусора, содержание домашних животных;

условия расторжения — сроки уведомления о выселении.

Важные финансовые аспекты

Кроме арендной платы, квартиросъемщик должен внести залог, который возвращается после выселения, если нет повреждений или долгов. Арендную плату вместе с коммунальными платежами платят в начале каждого месяца.

Стоит учитывать, что в Германии могут потребовать справку о платежеспособности (SCHUFA) или подтверждение стабильного дохода. Если арендатор не имеет постоянного заработка, арендодатели могут требовать поручителей (Bürgen).

Осмотр квартиры перед арендой

Перед подписанием договора следует внимательно осмотреть жилье. Важно проверить состояние стен, сантехники, пола, наличие плесени или повреждений. Все выявленные недостатки нужно зафиксировать в акте приема-передачи (Übergabeprotokoll), который подписывается арендодателем и арендатором.

В Германии большинство квартир сдается без мебели и бытовой техники. Украинцы, которые арендуют жилье на долгий срок, могут получить помощь на приобретение мебели. Кроме того, многие немцы отдают старую мебель бесплатно — найти ее можно на профильных платформах.

Срочный и бессрочный договор

Арендный договор может быть срочным (на год, три года и т.д.) или бессрочным. В случае бессрочного договора арендатор имеет право расторгнуть его с соблюдением установленного периода предупреждения (обычно 3 месяца).

Расторгнуть срочный договор раньше можно только при наличии веских причин:

выявление скрытых дефектов в квартире, которые арендодатель не указал;

медицинские показания (например, аллергия на плесень);

несоблюдение арендодателем своих обязательств.

Чего следует остерегаться

Дополнительные условия в договоре — стоит внимательно проверить текст соглашения на наличие обязательств по ремонту или других неожиданных пунктов.

Субсидированное жилье (WBS) — некоторые квартиры сдаются только лицам с низкими доходами при наличии специального разрешения.

Аренда без договора — в Германии невозможно законно снять жилье без официального договора, иначе возникает риск выселения без предупреждения.

Задержка возврата залога — по законодательству арендодатель имеет право вернуть залог в течение нескольких месяцев после выселения.

Как сообщалось, находясь в Германии, важно ознакомиться с местными правилами, чтобы избежать суровых штрафов, которые могут достигать тысяч евро. Некоторые привычные для украинцев действия могут быть расценены как нарушение.

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