Недорогие супермаркеты в Германии — где выгодно покупать продукты

Супермаркет в Германии. Фото: Google Maps/Karl Heinz

Чтобы экономить на продуктах питания в Германии, стоит закупать товары в супермаркетах, где часто устанавливают скидки и акции. Предложения с хорошими ценами также доступны на рынках. Довольно популярны дискаунтеры, где низкая стоимость достигается снижением затрат на производство и логистику.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких местах дешевле всего скупаться в Германии.

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Какие магазины самые дешевые в Германии

Существует много сетей супермаркетов, которые предлагают доступные цены на продукты питания. Многие немцы посещают рынки, ведь там удается "урвать" скидки на свежие товары, особенно под конец торгового дня, когда продавцы готовятся к закрытию объектов. Если рынки не для вас, ищите выгоду в магазинах.

"Турецкие рынки. Их можно найти во многих городах Германии. В конце дня овощи и фрукты продаются по сниженной цене. В Берлине находится самый популярный рынок под названием Maybachufer", — отметили на сайте UA-MIGRANT.PL.

По информации специалистов портала, в Германии функционируют такие сети супермаркетов с доступными ценами:

Lidl — очень популярная сеть, которая продает буквально все, от продуктов питания до товаров для дома и техники;

— очень популярная сеть, которая продает буквально все, от продуктов питания до товаров для дома и техники; Aldi — в магазинах часто действуют скидки на востребованные товары;

— в магазинах часто действуют скидки на востребованные товары; Penny — предлагает большой выбор товаров, в том числе собственного производства (органические продукты, готовые полуфабрикаты и др.);

— предлагает большой выбор товаров, в том числе собственного производства (органические продукты, готовые полуфабрикаты и др.); Norma — есть стандартные продукты в небольшом ассортименте плюс много непродовольственных товаров;

— есть стандартные продукты в небольшом ассортименте плюс много непродовольственных товаров; NP-Markt — продает товары собственного производства по доступным ценам, которые проходят проверку качества, контроль свежести и тому подобное.

Как вариант — можно заказывать еду через Интернет. На портале Motatos.de продают немало бюджетных изделий, которые "спасли" от утилизации. Но весь ассортимент пригоден для использования, проблем со сроками употребления нет.

Люди с низкими доходами имеют возможность скупать товары за символическую сумму в магазинах, которые открывает организация Deutsche Tafel. Эти торговые объекты предназначены для безработных и пенсионеров.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в супермаркетах можно приобрести куриное филе со значительной скидкой. "Сильпо" и "АТБ" продают товар по средней стоимости, зато "Варус" предлагает потребителям продукт с выгодой. Но цены могут измениться.

Также мы писали, какие продукты питания "Сильпо" продает почти за бесценок. Благодаря регулярным скидкам на большой ассортимент товаров украинцы могут экономить. За бюджетную цену удастся купить кофе, сладости, колбасные изделия, чипсы, макароны и многое другое.