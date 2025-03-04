Сільпо віддає безліч товарів зі знижками — що можна купити на 50% дешевше

Супермаркет "Сільпо" в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Супермаркет "Сільпо" пропонує українцям великий асортимент товарів зі знижками. Споживачі можуть економити на шопінгу, якщо закуповуватимуть продукти харчування онлайн. Тобто замовлятимуть через офіційний сайт або мобільний застосунок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що в Сільпо коштує майже на 50% дешевше.

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Великі знижки в Сільпо

Акція "Тільки Онлайн" функціонує до 12 березня 2025 року лише для онлайн-замовлень на silpo.ua чи в застосунку "Сільпо". Розміри знижок варіюються і досягають 48%. Оскільки кількість бюджетного товару обмежена, необхідно встигнути придбати улюблені продукти харчування, поки їх не розкупили швидше.

Українцям доступні популярні товари за такими зниженими цінами:

ковбаса Casademont "Фует" екстра сиро-в'ялена — 109,90 грн замість 254 грн (-57%);

шоколад Milka з начинкою цілий горіх і карамель — 129 грн замість 245,99 грн (-48%);

сир Cremiere de France Laita "Брі" 60% з коров'ячого молока — 209,90 грн замість 399 грн (-47%);

печиво Oreo з подвійною начинкою — 59,99 грн 109,99 грн (-45%);

оливки Almito королівські зелені фаршировані сиром — 149 грн замість 254 грн (-41%);

кава зернова Колумбія натуральна смажена — 529 грн замість 819 грн (-35%);

бекон Monells сиро-копчений, нарізка — 99,90 грн замість 139,90 грн (-29%);

форель слабосолена "Премія", нарізка — 149 грн замість 199 грн (-25%);

оселедець слабосолений 100 г — 13,90 грн замість 18,40 грн (-24%).

Знижки на товари в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на товари в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на товари в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на товари в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на товари в Сільпо. Фото: скриншот 1 / 5

Також на сайті і в супермаркетах "Сільпо" діють так звані "цінотижики" — великі знижки на товари, які полюбляють майже всі українці. Асортимент і пропозиції оновлюють щотижня з четверга по середу. Акція діє лише за умови наявності товару в супермаркеті.

Скільки українці витрачають на онлайн-покупки

В дослідженні, проведеному на замовлення сервісу Meest Shopping, вдалося вияснити, що українці змушені заощаджувати на покупках в онлайн-магазинах. Вартість кожного третього замовлення не перевищує 1 000 грн. Не виключено, що тенденція пов’язана з виходом на перший план якості товарів.

Хоча частка покупок у діапазоні від 1 000 до 3 000 грн також зросла: у 2024 році показник становив 40% від загальної кількості (проти 36% у 2023 році). Що стосується середнього чека, то сума досягла 2 888 грн на одну онлайн-покупку у 2024 році.

Нагадаємо, вартість яєць в Україні постійно зростає. У січні споживачі могли придбати десяток нефасованого продукту за 30 грн, а наприкінці лютого яйця коштували набагато дорожче.

Також ми писали, де українцям вигідніше купувати продукти харчування в Німеччині. Не обов’язково закуповувати товари в супермаркетах, адже є доступні альтернативи. Водночас у магазинах часто встановлюють знижки на широкий асортимент.