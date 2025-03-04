Сильпо отдает множество товаров со скидками — что можно купить на 50% дешевле

Супермаркет "Сильпо" в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Супермаркет "Сильпо" предлагает украинцам большой ассортимент товаров со скидками. Потребители могут экономить на шопинге, если будут закупать продукты питания онлайн. То есть заказывать через официальный сайт или мобильное приложение.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что в Сильпо стоит почти на 50% дешевле.

Читайте также:

Большие скидки в Сильпо

Акция "Только Онлайн" функционирует до 12 марта 2025 года только для онлайн-заказов на silpo.ua или в приложении "Сильпо". Размеры скидок варьируются и достигают 48%. Поскольку количество бюджетного товара ограничено, необходимо успеть приобрести любимые продукты питания, пока их не раскупили быстрее.

Украинцам доступны популярные товары по таким сниженным ценам:

колбаса Casademont "Фуэт" экстра сыро-вяленая — 109,90 грн вместо 254 грн (-57%);

шоколад Milka с начинкой целый орех и карамель — 129 грн вместо 245,99 грн (-48%);

сыр Cremiere de France Laita "Бри" 60% из коровьего молока — 209,90 грн вместо 399 грн (-47%);

печенье Oreo с двойной начинкой — 59,99 грн 109,99 грн (-45%);

оливки Almito королевские зеленые фаршированные сыром — 149 грн вместо 254 грн (-41%);

кофе зерновой Колумбия натуральный жареный — 529 грн вместо 819 грн (-35%);

бекон Monells сыро-копченый, нарезка — 99,90 грн вместо 139,90 грн (-29%);

форель слабосоленая "Премия", нарезка — 149 грн вместо 199 грн (-25%);

сельдь слабосоленая 100 г — 13,90 грн вместо 18,40 грн (-24%).

Скидки на товары в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на товары в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на товары в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на товары в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на товары в Сильпо. Фото: скриншот 1 / 5

Также на сайте и в супермаркетах "Сильпо" действуют так называемые "цінотижики" — большие скидки на товары, которые любят почти все украинцы. Ассортимент и предложения обновляют еженедельно с четверга по среду. Акция действует только при условии наличия товара в супермаркете.

Сколько украинцы тратят на онлайн-покупки

В исследовании, проведенном по заказу сервиса Meest Shopping, удалось выяснить, что украинцы вынуждены экономить на покупках в онлайн-магазинах. Стоимость каждого третьего заказа не превышает 1 000 грн. Не исключено, что тенденция связана с выходом на первый план качества товаров.

Хотя доля покупок в диапазоне от 1 000 до 3 000 грн также возросла: в 2024 году показатель составил 40% от общего количества (против 36% в 2023 году). Что касается среднего чека, то сумма достигла 2 888 грн на одну онлайн-покупку в 2024 году.

Напомним, стоимость яиц в Украине постоянно растет. В январе потребители могли приобрести десяток нефасованного продукта за 30 грн, а в конце февраля яйца стоили намного дороже.

Также мы писали, где украинцам выгоднее покупать продукты питания в Германии. Не обязательно закупать товары в супермаркетах, ведь есть доступные альтернативы. В то же время, в магазинах часто устанавливают скидки на широкий ассортимент.