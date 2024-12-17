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Стимули Китаю — європейська розкіш повертає позиції на ринку

17 грудня 2024 15:19
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Європейські акції розкоші зросли на тлі стимулів у Китаї — як це вплине на 2025 рік
Наручний годинник та обручки Cartier. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Грудень приніс полегшення інвесторам, які впродовж року спостерігали за занепокоєнням через зниження попиту на розкішні товари в Китаї. Після численних економічних стимулів, запроваджених цією країною, акції європейських виробників предметів розкоші показали найкращі результати з лютого.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Зокрема, кошик акцій, створений Goldman Sachs Group Inc. для відстеження цього сектору, зріс у грудні більш ніж на 8%, скоротивши падіння з початку року до лише 1%.

Як ринок відреагував на китайські стимули

Інвестори залишаються чутливими до змін у Китаї, споживачі якого забезпечують майже 15% світового ринку розкоші. Нещодавно оголошені додаткові стимули від уряду цієї країни стали каталізатором для зростання, хоча попередні схожі підйоми, як-от у вересні, швидко зійшли нанівець.

Акции роскоши в Европе были недооценены в 2024 году
Акції розкоші в Європі були недооцінені у 2024 році. Фото: Bloomberg

На думку експертів, додатковим стимулом для ринку розкоші у 2025 році може стати відновлення попиту у США. Плановані економічні реформи Дональда Трампа, спрямовані на дерегуляцію та зниження податків, потенційно можуть сприяти зростанню споживчих витрат.

"Китай і США залишаються ключовими ринками для предметів розкоші в короткостроковій перспективі", — зазначає Дора Букулчікова, портфельний менеджер Robeco Switzerland Ltd.

Европейские акции роскоши получают толчок, связанный с Китаем
Європейські акції розкоші отримують поштовх, пов'язаний з Китаєм. Фото: Bloomberg

Вона додає, що хоча ринки демонструють певну динаміку, ситуація залишається нестабільною.

LVMH — символ труднощів року

Цей рік став викликом для найбільшого у світі виробника предметів розкоші LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE. Після того як компанія була найбільшою за капіталізацією в Європі на початку 2023 року, її акції впали на 14% у 2024 році, що стало найгіршим показником з часів фінансової кризи 2008 року. Зараз її обігнав виробник ліків Novo Nordisk A/S.

Рыночная стоимость LVMH значительно отстает от Novo Nordisk
Ринкова вартість LVMH значно відстає від Novo Nordisk. Фото: Bloomberg

Поточна оцінка акцій LVMH становить 22-кратну змішану форвардну ціну до прибутку за 12 місяців, що нижче середнього рівня у 25 разів із 2018 року.

Які перспективи для ринку у 2025 році

Оптимізм щодо ринку розкоші підкріплюється позитивними новинами від окремих компаній. Наприклад, італійський бренд Brunello Cucinelli SpA підвищив свій прогноз щодо зростання доходу, відзначивши позитивну динаміку в США.

Джайлз Ротбарт із BlackRock Fundamental Equities вважає, що компанії виграють від покращення споживчої впевненості, зростання заробітних плат і "післявиборчого оптимізму" в США.

Стоимость акций роскошных компаний снизилась
Вартість акцій розкішних компаній знизилася. Фото: Bloomberg

Однак ринок не позбавлений ризиків. Повернення торгових воєн за адміністрації Трампа може підірвати настрої, а економічні проблеми Китаю продовжують обмежувати витрати. Зростання цін на товари високого класу також вплинуло на попит, змушуючи споживачів обирати більш раціонально.

Сигнали "втоми від розкоші"

Аналітик UBS Group AG Зузанна Пуш вказує на ознаки так званої "втоми від розкоші", коли споживачі все частіше ставлять під сумнів співвідношення ціни та якості. Це свідчить про можливість відновлення ринку не раніше 2026 року.

Нерівномірне зростання акцій компаній також демонструє обережність інвесторів. Наприклад, акції Kering SA, Salvatore Ferragamo SpA, Burberry Group Plc і Hugo Boss AG втратили понад 30% вартості, тоді як Hermès International SCA та Brunello Cucinelli SpA показали зростання на майже 20%.

Нагадаємо, Дональд Трамп пообіцяв інвесторам певні привілеї за інвестиції в економіку країни розміром від 1 млрд доларів. Таким чином він заохочує поповнення бюджету країни.

Також ми писали, що для додаткового заробітку українці можуть використовувати певні інвестиційні інструменти. Одним з них є купування акцій та цінних паперів за кордоном.

Китай інвестиції Європа фондовий ринок акції

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