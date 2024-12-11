Трамп залучає мільярдні інвестиції — яку обіцянку він дав інвесторам

Президент США Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump/x.com

Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв надати всі необхідні дозволи тим, хто інвестує в економіку країни від 1 млрд доларів. Таким чином, він заохочує мільярдні інвестиції в економіку швидкими урядовими дозволами.

Про це він повідомив на сторінці Truth Social в X (Twitter).

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Він пообіцяв прискорено надати необхідні дозволи всім, хто інвестує 1 млрд доларів або більше в економіку країни.

Трамп пообіцяв усі дозволи тим, хто інвестує 1 млрд доларів в економіку США. Фото: скриншот

"Будь-яка особа або компанія, що інвестує 1 млрд доларів або більше у Сполучені Штати Америки, отримає прискорені погодження та дозволи, але жодним чином не обмежуючись усіма екологічними схваленнями", — йдеться у повідомленні.

Як Дональд Трамп вплинув на зростання Bitcoin

4 грудня Трамп призначив Пола Аткінса, захисника криптовалют, головою Комісії з цінних паперів та бірж. Наступного дня, 5 грудня, біткоїн перевищив 100 тис. доларів.

Загалом призначення кількох криптоентузіастів на керівні посади, наприклад, Ілона Маска на посаду співголови відомства з питань економії коштів і Говарда Лутніка на посаду міністра торгівлі, сприяло зростанню криптовалюти.

У зв'язку з запуском у січні перших фондових фондів, які інвестували в біткоїн, призначення Аткінса посилило ралі.

Керівники та трейдери прогнозують "золоту еру" для галузі під час правління адміністрації Трампа. Їхня думка полягає в тому, що нові сприятливі регуляторні стандарти призведуть до надходження грошей у сектор.

Нагадаємо, експерти прогнозують шалене зростання біткоїна, якщо адміністрація Дональда Трампа прийме деякі інноваційні рішення. У такому випадку вартість криптовалюти може сягнути 500 тис. доларів.

Також ми писали, що стрімкий ріст курсу біткоїна пов'язаний з виборами в США, де перемогу здобув Дональд Трамп. Економічні експерти наголошують на тому, що в майбутньому криптовалюта може порушити роботу банків.