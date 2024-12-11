Трамп привлекает миллиардные инвестиции — какое обещание он дал инвесторам

Трамп пообещал привилегии инвесторам за круглую сумму — детали
Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал предоставить все необходимые разрешения тем, кто инвестирует в экономику страны от 1 млрд. долларов. Таким образом, он поощряет миллиардные инвестиции в экономику скорыми правительственными разрешениями.
Об этом он сообщил на странице Truth Social в X (Twitter).
Что пообещал Дональд Трамп в своем обращении
Он пообещал ускоренно предоставить необходимые разрешения всем, кто инвестирует 1 млрд долларов или более в экономику страны.
"Любое лицо или компания, инвестирующая 1 млрд долларов или более в Соединенные Штаты Америки, получит ускоренные согласования и разрешения, но никоим образом не ограничиваясь всеми экологическими одобрениями", — говорится в сообщении.
Как Дональд Трамп повлиял на рост Bitcoin
4 декабря Трамп назначил Пола Аткинса, защитника криптовалют, главой Комиссии по ценным бумагам и биржам. На следующий день, 5 декабря, биткоин превысил 100 000 долларов.
В целом назначение нескольких криптоэнтузиастов на руководящие должности, например, Илона Маска на должность сопредседателя ведомства по экономии средств и Говарда Лутника на должность министра торговли, способствовало росту криптовалюты.
В связи с запуском в январе первых фондовых фондов, которые инвестировали в биткоин, назначение Аткинса усилило ралли.
Руководители и трейдеры прогнозируют "золотую эру" для отрасли во время правления администрации Трампа. Их мнение состоит в том, что новые благоприятные регуляторные стандарты приведут к поступлению денег в сектор.
Напомним, эксперты прогнозируют безумный рост биткоина, если администрация Дональда Трампа примет некоторые инновационные решения. В таком случае стоимость криптовалюты может достичь 500 000 долларов.
Также мы писали, что стремительный рост курса биткоина связан с выборами в США, где победу одержал Дональд Трамп. Экономические эксперты подчеркивают, что в будущем криптовалюта может нарушить работу банков.
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