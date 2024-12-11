Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Инвестиции arrow Трамп пообещал привилегии инвесторам за круглую сумму — детали arrow

Трамп пообещал привилегии инвесторам за круглую сумму — детали

11 декабря 2024 14:43
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Трамп привлекает миллиардные инвестиции — какое обещание он дал инвесторам
Президент США Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump/x.com
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал предоставить все необходимые разрешения тем, кто инвестирует в экономику страны от 1 млрд. долларов. Таким образом, он поощряет миллиардные инвестиции в экономику скорыми правительственными разрешениями.

Об этом он сообщил на странице Truth Social в X (Twitter).

Читайте также:

Что пообещал Дональд Трамп в своем обращении

Он пообещал ускоренно предоставить необходимые разрешения всем, кто инвестирует 1 млрд долларов или более в экономику страны.

Трамп пообещал все разрешения тем, кто инвестирует 1 млрд долларов в экономику США
Трамп пообещал все разрешения тем, кто инвестирует 1 млрд. долларов в экономику США. Фото: скриншот

"Любое лицо или компания, инвестирующая 1 млрд долларов или более в Соединенные Штаты Америки, получит ускоренные согласования и разрешения, но никоим образом не ограничиваясь всеми экологическими одобрениями", — говорится в сообщении.

Как Дональд Трамп повлиял на рост Bitcoin

4 декабря Трамп назначил Пола Аткинса, защитника криптовалют, главой Комиссии по ценным бумагам и биржам. На следующий день, 5 декабря, биткоин превысил 100 000 долларов.

В целом назначение нескольких криптоэнтузиастов на руководящие должности, например, Илона Маска на должность сопредседателя ведомства по экономии средств и Говарда Лутника на должность министра торговли, способствовало росту криптовалюты.

В связи с запуском в январе первых фондовых фондов, которые инвестировали в биткоин, назначение Аткинса усилило ралли.

Руководители и трейдеры прогнозируют "золотую эру" для отрасли во время правления администрации Трампа. Их мнение состоит в том, что новые благоприятные регуляторные стандарты приведут к поступлению денег в сектор.

Напомним, эксперты прогнозируют безумный рост биткоина, если администрация Дональда Трампа примет некоторые инновационные решения. В таком случае стоимость криптовалюты может достичь 500 000 долларов.

Также мы писали, что стремительный рост курса биткоина связан с выборами в США, где победу одержал Дональд Трамп. Экономические эксперты подчеркивают, что в будущем криптовалюта может нарушить работу банков.

США Дональд Трамп инвестиции деньги экономика правительство

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:03 Шольц анонсировал передачу оружия Украине до конца года

14:59 Восстановление Николаева — за план заплатят 4,5 млн

14:55 Инсайдер сообщил, какому европейскому клубу интересен Крупский

14:50 Тысячу от Зеленского уже никак не увидеть наличными — причина

14:50 В Киеве состоялась премьера комедии "Збори ОСББ" — фоторепортаж

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

14:47 Морские пехотинцы мастерски уничтожили войска РФ на Курщине

14:44 Шмыгаль встретился с Шольцом в Берлине — видео

14:43 Трамп пообещал привилегии инвесторам за круглую сумму — детали

14:33 Одесским застройщиком заинтересовалась прокуратура — детали дела

14:30 Доход до 50 тыс. гривен — "горячие" вакансии декабря

15:03 Шольц анонсировал передачу оружия Украине до конца года

14:59 Восстановление Николаева — за план заплатят 4,5 млн

14:55 Инсайдер сообщил, какому европейскому клубу интересен Крупский

14:50 Тысячу от Зеленского уже никак не увидеть наличными — причина

14:50 В Киеве состоялась премьера комедии "Збори ОСББ" — фоторепортаж

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

14:47 Морские пехотинцы мастерски уничтожили войска РФ на Курщине

14:44 Шмыгаль встретился с Шольцом в Берлине — видео

14:43 Трамп пообещал привилегии инвесторам за круглую сумму — детали

14:33 Одесским застройщиком заинтересовалась прокуратура — детали дела

14:30 Доход до 50 тыс. гривен — "горячие" вакансии декабря

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

22:37 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника