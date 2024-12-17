Европейские акции роскоши выросли на фоне стимулов в Китае - как это повлияет на 2025 год

Наручные часы и кольца Cartier. Фото: Unsplash

Декабрь принес облегчение инвесторам, которые в течение года наблюдали за беспокойством из-за снижения спроса на роскошные товары в Китае. После многочисленных экономических стимулов, введенных этой страной, акции европейских производителей предметов роскоши показали лучшие результаты с февраля.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В частности, корзина акций, созданная Goldman Sachs Group Inc. для отслеживания этого сектора, выросла в декабре более чем на 8%, сократив падение с начала года до 1%.

Как рынок отреагировал на китайские стимулы

Инвесторы остаются чувствительны к изменениям в Китае, потребители которого обеспечивают почти 15% мирового рынка роскоши. Недавно объявленные дополнительные стимулы от правительства этой страны стали катализатором для роста, хотя предыдущие подобные подъемы, например в сентябре, быстро сошли на нет.

Акции роскоши в Европе были недооценены в 2024 году. Фото: Bloomberg

По мнению экспертов, дополнительным стимулом для рынка роскоши в 2025 году может стать возобновление спроса в США. Планируемые экономические реформы Дональда Трампа, направленные на дерегулирование и снижение налогов, потенциально могут способствовать росту потребительских расходов.

"Китай и США остаются ключевыми рынками для предметов роскоши в краткосрочной перспективе", — отмечает Дора Букулчикова, портфельный менеджер Robeco Switzerland Ltd.

Европейские акции роскоши получают толчок, связанный с Китаем. Фото: Bloomberg

Она добавляет, что, хотя рынки демонстрируют определенную динамику, ситуация остается нестабильной.

LVMH — символ трудностей года

Этот год стал вызовом для крупнейшего в мире производителя предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE. После того как компания была крупнейшей по капитализации в Европе в начале 2023 года, ее акции упали на 14% в 2024 году, что стало самым плохим показателем со времен финансового кризиса 2008 года. Сейчас ее обогнал производитель лекарств Novo Nordisk A/S.

Рыночная стоимость LVMH значительно отстает от Novo Nordisk. Фото: Bloomberg

Текущая оценка акций LVMH составляет 22-кратную смешанную форвардную цену до прибыли за 12 месяцев, что ниже среднего уровня в 25 раз с 2018 года.

Какие перспективы для рынка в 2025 году

Оптимизм по рынку роскоши подкрепляется положительными новостями от отдельных компаний. К примеру, итальянский бренд Brunello Cucinelli SpA повысил свой прогноз по росту дохода, отметив положительную динамику в США.

Джайлз Ротбарт из BlackRock Fundamental Equities считает, что компании выиграют от улучшения потребительской уверенности, роста заработных плат и "послевыборного оптимизма" в США.

Стоимость акций роскошных компаний снизилась. Фото: Bloomberg

Однако рынок не лишен рисков. Возврат торговых войн при администрации Трампа может подорвать настроения, а экономические проблемы Китая продолжают ограничивать расходы. Рост цен на товары высокого класса также оказал влияние на спрос, заставляя потребителей выбирать более рационально.

Сигналы "усталости от роскоши"

Аналитик UBS Group AG Зузанна Пуш указывает на признаки так называемой "усталости от роскоши", когда потребители все чаще подвергают сомнению соотношение цены и качества. Это свидетельствует о возможности обновления рынка не ранее 2026 года.

Неравномерный рост акций компаний также показывает осторожность инвесторов. Например, акции Kering SA, Salvatore Ferragamo SpA, Burberry Group Plc и Hugo Boss AG потеряли более 30% стоимости, в то время как Hermès International SCA и Brunello Cucinelli SpA показали рост почти на 20%.

Напомним, Дональд Трамп пообещал инвесторам определенные привилегии за инвестиции в экономику страны в размере от 1 млрд долларов. Таким образом, он поощряет пополнение бюджета страны.

Также мы писали, что для дополнительного заработка украинцы могут использовать некоторые инвестиционные инструменты. Одним из них является покупка акций и ценных бумаг за границей.