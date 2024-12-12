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Як інвестувати в себе — обов'язково зробіть це на початку року

12 грудня 2024 18:00
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Що зробити на початку 2025 року – 3 шляхи для інвестування в себе
Хлопець працює за ноутбуком. Фото: Pexels
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Найкраща стратегія для збільшення власного доходу в майбутньому — це інвестиція в себе. Звісно, шлях довгий і може потребувати значних фінансових витрат. Але згодом це компенсується професійним розвитком, посиленням конкурентоспроможності, отриманням корисних знань і навичок, які можна конвертувати в дохід.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що обов’язкового варто зробити українцям на початку 2025 року.

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Як вдало інвестувати в себе

Не треба думати, що це марне витрачання часу і грошей. Бо фінансова грамотність говорить, що інвестиція у власний розвиток є фундаментом для благополуччя, стабільності, накопичення капіталу тощо. Ви відкриєте віконце для появи більш оплачуваної роботи, додаткових джерел доходу, пасивного заробітку, гнучкого графіку діяльності, поліпшення якості життя.

Ось на чому варто зосередитися після різдвяно-новорічних святкувань.

  1. Освіта і нові навички. Враховуючи євроінтеграційний курс України, не завадить вивчити іноземну мову. Бо світовий ринок праці та фінансовий світ спілкується англійською, китайською, німецькою, італійською та іншими глобальними мовами. Як тільки почнеться 2025 рік, запишіться на онлайн-курси, а ще краще — найміть репетитора. Закрийте, нарешті, цей гештальт!
  2. Фінансова грамотність. Без розуміння основ інвестування, управління капіталом, створення джерел пасивного доходу тощо неможливо досягти фінансової стабільності. Рекомендуємо підписатися на спеціалізовані подкасти, почитати кілька профільних книг, подивитися виступи відомих економістів/фінансистів/бізнесменів, аби набратися розуму в грошових питаннях.
  3. Підвищення кваліфікації. Не обов’язкового десь працювати, щоб зайнятися кар’єрним розвитком. Почніть з малого — отримайте сертифікат по спеціальності, яка вас цікавить. Пройдіть курси графічного дизайну, програмування, бухгалтерії, маркетингу, ведення блогу… Список можна продовжувати безкінечно, все залежить від бажання.

Цього достатньо, аби зробити вклад у найцінніший ресурс — знання, навички і досвід. Без них осилити конкуренцію на ринку праці майже неможливо. Так само фінансовий світ перетворить вас на невдаху, якщо зійтися з ним віч-на-віч без достатнього бекграунду. Навчання чомусь новому допоможе акумулювати успішні ідеї для бізнесу, ефективно вирішувати проблеми, ухвалювати кращі рішення та досягти поставлених цілей.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, результати опитування українських підприємців щодо шляхів інвестування виявилися несподіваними. Чверть респондентів зупинили вибір на криптовалюті, а 37% бізнесменів вклали кошти у потенційно успішні стартапи.

Також ми писали, що багато українців замислюються про інвестування в нерухомість до кінця 2024 року. Експерти прогнозують, що найближчим часом ціни на квартири не зміняться, отже немає потреби поспішати з угодами. Але й відтягувати немає сенсу, бо подорожчання неминуче.

освіта робота інвестиції фінанси навчання

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