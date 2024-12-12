Что сделать в начале 2025 года – 3 пути для инвестирования в себя

Парень работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Лучшая стратегия для увеличения собственного дохода в будущем — это инвестиция в себя. Конечно, путь долгий и может потребовать значительных финансовых затрат. Но в последствии это компенсируется профессиональным развитием, усилением конкурентоспособности, получением полезных знаний и навыков, которые можно конвертировать в доход.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что обязательно стоит сделать украинцам в начале 2025 года.

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Как удачно инвестировать в себя

Не надо думать, что это пустая трата времени и денег. Ибо финансовая грамотность говорит: инвестиция в собственное развитие является фундаментом благополучия, стабильности, накопления капитала и т.д. Вы откроете окошко для появления более оплачиваемой работы, дополнительных источников дохода, пассивного заработка, гибкого графика деятельности, улучшения качества жизни.

Вот на чем стоит сосредоточиться после рождественско-новогодних празднований.

Образование и новые навыки. Учитывая евроинтеграционный курс Украины, не помешает выучить иностранный язык. Ибо мировой рынок труда и финансовый мир общаются на английском, китайском, немецком, итальянском и других глобальных языках. Как только начнется 2025 год, запишитесь на онлайн-курсы, а еще лучше – наймите репетитора. Закройте, наконец, этот гештальт! Финансовая грамотность. Без понимания основ инвестирования, управления капиталом, создания источников пассивного дохода и т.п. невозможно добиться финансовой стабильности. Рекомендуем подписаться на специализированные подкасты, почитать несколько профильных книг, посмотреть выступления известных экономистов/финансистов/бизнесменов, чтобы набраться ума в денежных вопросах. Повышение квалификации. Не обязательно где-то работать, чтобы заняться карьерным развитием. Начните с малого — получите сертификат по интересующей вас специальности. Пройдите курсы графического дизайна, программирования, бухгалтерии, маркетинга, ведения блога… Список можно продолжать бесконечно, все зависит от желания.

Этого достаточно, дабы внести вклад в самый ценный ресурс — знания, навыки и опыт. Без них осилить конкуренцию на рынке труда почти невозможно. Так же финансовый мир превратит вас в неудачника, если сойтись с ним лицом к лицу без достаточного бекграунда. Учеба чему-то новому поможет аккумулировать успешные идеи для бизнеса, эффективно решать проблемы, принимать лучшие решения и достичь поставленных целей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, результаты опроса украинских предпринимателей о путях инвестирования оказались неожиданными. Четверть респондентов остановили выбор на криптовалюте, а 37% бизнесменов вложили деньги в потенциально успешные стартапы.

Также мы писали, что многие украинцы задумываются об инвестировании в недвижимость до конца 2024 года. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на квартиры не изменятся, так что нет необходимости спешить со сделками. Но и оттягивать нет смысла, ведь подорожание неизбежно.